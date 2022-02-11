Чуть больше года назад жителей Уфы возмутили неподъемные счета за отопление Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

История с завышенным суммами в квитанциях за отопление, которые получили жители Уфы за декабрь 2020 года близка к завершению. На днях Верховный суд Башкирии оставил в силе решение Орджоникидзевского районного суда, по которому горожанам обязаны сделать перерасчет, так как было доказано, что счета тогда были «раздутыми». Иск к теплоснабжающей организации «БашРТС» подавала прокуратура республики.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Напомним, в январе 2021 года десятки уфимцев пришли в башкирский Белый дом и потребовали встречи с главой республики Радием Хабировым. От руководства региона они просили разобраться с завышенными суммами в квитанциях за отопление. К разгневанным горожанам тогда вышли тогдашний министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев и начальник управления по социальным коммуникациям администрации главы региона Елена Прочаковская. Диалог у чиновников с народом тогда не задался и никакого решения принято не было.

Несколько позже прокуратура Башкирии совместно с Госжилинспекцией провела проверку, по результатам которой был подан иск к «БашРТС». Надзорное ведомство потребовало признать действия или бездействие поставщиков тепла в части несоблюдения режима теплоснабжения незаконными (речь идет о «перетопах» - Ред.), а также произвести перерасчет предъявленных к оплате счетов. Суд первой инстанции признал требования прокуратуры законными, а на днях его решение утвердил Верховный суд Башкирии.

ДОКАЗАННЫЕ ФАКТЫ «ПЕРЕТОПА»

Как пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе прокуратуры Башкирии, возможно, что «БашРТС» подаст кассационную жалобу в Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре, но представители надзорного ведомства будут отстаивать свою позицию до конца. На данный момент решение Орджоникидзевского суда вступило в силу, поэтому поставщики тепла должны его исполнять.

Также в прокуратуре Башкирии «КП-Уфа» рассказали, как именно удалось доказать в суде, что суммы в квитанциях за декабрь 2020 года за отопление были завышены. На суд были представлены материалы совместных проверок Госжилнадзора (госкомитет Башкирии по жилищному и строительному надзору – Ред.) и сотрудников прокуратуры по 24 многоэтажкам в разных районах Уфы. В ходе проверок надзорные органы затребовали документы как от «БашРТС», так и от управляющих компаний, по которым и были зафиксированы факты отклонения нормы подачи тепла.

Дело в том, что температура батарей должны корректироваться исходя из температуры воздуха за окном, а поставщики тепла этого не сделали и, по сути, «перетопили» дома уфимцев. Суд принял это во внимание и принял решение пересчитать суммы в квитанциях.

Напомним, в январе 2021 года представители «БашРТС» и чиновники из правительства Уфы заявляли, что такие суммы в квитанциях появились из-за «аномально холодного декабря 2020 года». Позднее синоптики Башгидрометцентра опровергли сам факт «аномальности» холодов в том месяце – температура воздуха тогда была в пределах среднегодовых многолетних значений.

В январе 2021 года десятки уфимцев пытались пробиться в Белый дом и требовали встречи с главой Башкирии

КАК ПОЛУЧИТЬ ПЕРЕРАСЧЕТ

Так что же значит решение Верховного суда Башкирии для простых жителей Уфы? А то, что каждый горожанин, получивший в январе 2021 года квитанцию за отопление с завышенной суммой, имеет право на перерасчет. Как его получить, в беседе с «КП-Уфа» пояснил уфимский адвокат Роман Петров.

- Здесь на самом деле нужно бы изучить решение суда, указан ли там конкретный дом, жильцам которого положен перерасчет. А вообще, действовать нужно так: собственник жилья подает письменное заявление в ресурсоснабжающую организацию с требованием сделать перерасчет. И уже в следующем месяце они обязаны это сделать, если дом действительно подпадает под эту процедуру. В любом случае, ответить на заявление «БашРТС» должны в течение 10 дней и четко сказать, положен ли вам перерасчет, - говорит Роман Петров.

Как отмечает адвокат, физически никаких денег жители Уфы не увидят – они вернутся на лицевой счет, который есть у каждого владельца квартиры.

- После того, как будет сделан перерасчет, его сумму просто «заминусуют» к последнему счету за отопление. У кого-то и вовсе в квитанции может быть «минус» — это значит, что какое-то время жильцам не нужно будет платить за отопление, - подытожил уфимский адвокат.