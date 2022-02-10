Пять машин на 85 тысяч населения и дырявая форма: уволенная фельдшер из Ишимбая без прикрас рассказала нам о работе

Альбина Абдрахманова работает фельдшером на скорой уже 11 лет

В Башкирии продолжает бушевать пятая волна коронавируса. Ежедневное число заболевших уже перевалило за 2,5 тысячи, люди толпятся в очередях в поликлиниках и обрывают телефоны скорой помощи. Казалось бы, в этот непростой период, когда вся надежда только на медиков, должны создаваться все условия для их работы, но многие продолжают трудиться, сутками не видя близких и получая за это мизерную зарплату.

О том, как скорая помощь справляется с огромным количеством вызовов, почему обесценивается профессия медиков, и как оказаться без работы, заявив о своих правах, в беседе с «КП-Уфа» рассказала фельдшер скорой помощи Ишимбайской ЦРБ Альбина Абдрахманова.

РАБОТАТЬ ПРИХОДИТСЯ В ОДИНОЧКУ. ЭТО СЛОЖНО

Альбине Абдрахмановой 32 года, последние 11 из которых она работает фельдшером скорой помощи. Работать приходится на двух ставках, иначе зарплата просто мизерная. Например, ставка для молодого специалиста без опыта – 23 тысячи. Высшая категория с опытом от 7 лет оценивается в 29 тысяч рублей.

- Последние 3 месяца приходилось работать на двух ставках, сутки через двое. С учетом, какая сейчас сложная ситуация, во время смены иногда и присесть некогда. Потом сутки отсыпаешься, и еще сутки в себя приходишь – и снова в бой. Семью практически не видишь, но деваться некуда, - признается фельдшер.

Фельдшер признается, что из-за плотного графика редко видится с семьей

Изначально по регламенту на город и район с населением в 85 тысяч человек выделялось 7 машин скорой помощи. Потом их количество сократили до 6, а потом и вовсе до 5, с уточнением «ну вы же и так справляетесь». А ведь кроме Ишимбая приходится возить тяжелых больных в Уфу, с инфарктами или инсультами – в Салават и Кумертау, а с пневмониями – в ковид-госпиталь в Стерлитамак.

- Мы годами обращались и к главному врачу, и в прокуратуру. Просили хотя бы обновить нам зимнюю униформу, которую носим по 4-5 лет, и она уже вся в дырах. Большая проблема с медикаментами, которых тоже нет. Единственное, что обновили автопарк, и теперь самая старая машина скорой – с 2018 года. На остальное ответ один: денег нет, но вы держитесь… - горько усмехается Альбина Абдрахманова.

Вообще по правилам в бригаде скорой помощи должны работать по два фельдшера. Во многих ситуациях, например, при инфаркте или тяжелой травме, необходимы 4 руки. Попробуй одновременно провести непрямой массаж сердца, интубировать пациента, ввести катетер и подключить систему! Однако фельдшеры по-прежнему выезжают на вызовы в одиночку.

— Это очень большая нагрузка, бывает, что ты просто не справляешься, но потом берешь себя в руки – ведь нужно спасать жизнь. Был случай, когда я из деревни везла пациента с инсультом в Салават. На дороге ДТП, в машине зажало 19-летнюю девушку. Я начала ее осматривать, и тут она выдает клиническую смерть! То есть у меня в машине пациент, а на руках молодая девушка умирает. Конечно, я вызвала дополнительную бригаду, но пока она ехала, пришлось спасать пострадавшую в одиночку. К счастью, мне удалось вернуть ее к жизни, тут как раз подъехала реанимация. А я поехала дальше со своим пациентом в больницу. И хорошо, что на тот момент он был стабильный! Если бы находился в тяжелом состоянии, остановиться на помощь уже бы не удалось. И таких случаев много. У моей коллеги, к примеру, пациент с инфарктом выдал клиническую смерть. Конечно, одному фельдшеру тут не справиться! А ведь еще надо снимки кардиограммы в Салават отправить, проконсультироваться – возьмут к себе или в другое место везти придется, - говорит фельдшер.

Реанимировать тяжелого пациента в одиночку - очень сложно Фото: Юлия Лоза

ОПОВЕСТИЛИ О ВЫХОДЕ НА СМЕНУ… ЧЕРЕЗ «ПОЧТУ РОССИИ»

По словам Альбины, 18 января фельдшеры Ишимбайской ЦРБ подали коллективное заявление на увольнение с совместительства и заявили, что будут работать только на одну ставку. 4 февраля медики записали видеообращение к жителям Ишимбая про «итальянскую забастовку», а уже 5 февраля их вызвали к главному врачу.

- Мне позвонили днем и спросили, почему я не на работе. Я ответила, что по графику у меня выходной, и на смену выходить в ночь. Тогда мне сказали приходить в отдел кадров. Оказалось, что в такую же ситуацию попали еще 2 фельдшера, с которыми мы записывали видеообращение. Нас по одному вызвали в кабинет главврача, где заставили писать объяснительную по поводу отсутствия на рабочем месте. Я пыталась объяснить, что у меня по графику не стоит рабочая смена. И тут мне заявили, что этот приказ выслали накануне вечером … «Почтой России»! А еще, мол, звонили из отдела кадров, чтобы предупредить, но я не взяла трубку. Действительно, мне звонил неизвестный стационарный номер, я как раз поднималась на очередной вызов. В трубке помолчали, а перезванивать не стали. Почему никто о новом графике не предупредил заведующего или старшего фельдшера, как это всегда было раньше? – интересуется фельдшер.

Более того, по словам Альбины, она специально заглянула на «Почту России», чтобы узнать, были ли на ее имя заказные письма. Только вечером 8 февраля по почте все же пришло уведомление об изменении графика с переносом смены на 5 число. Сама фельдшер переживает, что из-за такой надуманной причины ей не дали написать заявление, а сразу уволили по статье, что для медика – полный провал. Впрочем, в Гострудинспекции уже заявили, что увольнение фельдшеров проводилось с грубейшим нарушением, поэтому всех медиков восстановят на работе.

Выступление фельдшеров вызвало большой резонанс в обществе

- По итогам проверки выданы предписания Ишимбайской ЦРБ об отмене данных приказов. Также помимо грубейших нарушений трудового законодательства в части расторжения трудовых договоров выявлен факт эксплуатации неисправного медицинского оборудования, от которого зависит качество оказания скорой помощи. Поэтому нами было принято решение направить материалы проверки в указанной части в Росздравнадзор, - уточнила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина.

«ГОВОРЯТ, ЧТО ТЕМПЕРАТУРА ПОД 40, ЛИШЬ БЫ ПРИЕХАЛИ»

Зима 2022 года стала настоящим испытанием для медиков. Из-за резкого роста заболеваемости нагрузка на поликлиники увеличилась в несколько раз. Немудрено, что многие, в надежде схитрить или устав ждать врача на дому, решают схитрить и вызвать скорую, преувеличив симптомы.

- Из 100 процентов вызовов, процентов 70 – это неотложные вызовы. Неотложные – значит, которые требуют не вызова скорой помощи, а врача на дом, то есть не являются жизнеугрожающими. К сожалению, поликлиники очень загружены, в день поступает до 700 вызовов врача на дом. Врачи не справляются, а больным куда деваться? Они знают, что скорая приедет в любом случае, вот и придумывают. Говорят, что температура под 40 – а на самом деле, она около 37 и чуть выше. Говорят, что задыхаются, а на самом деле – небольшой кашель и боль в горле. И мы едем, и оказываем помощь в любом случае – а куда деваться? – говорит Альбина Абдрахманова. – Бывают и ложные вызовы. Например, вызвал скорую родственник пациента – мол, человеку плохо. Приезжаешь на вызов – там пьяный детина на тебя с кулаками бросается и матом кроет. А ведь без согласия пациента мы даже подойти к нему не можем, не то, что осмотреть. Такое тоже случается часто.

Ежедневно в скорую поступают сотни вызовов, но лишь десятки из них требуют реальной скорой помощи Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Бывают дни, когда вызовов настолько много, что фельдшерам даже некогда присесть и передохнуть. Альбина вспоминает, как в январе за 12 часов работы ей пришлось побывать на 18 вызовах. И это с учетом того, что пришлось выезжать в район, а потом везти пациента в Стерлитамак. В среднем фельдшер проводит на вызове около 20-40 минут, а иногда и 2 часа. Такое происходит, если пациент находится в критическом состоянии, и необходимо его стабилизировать, чтобы не наступила клиническая смерть по пути в больницу.

Что касается вызовов на тяжелое течение коронавируса, по мнению Альбины Абдрахмановой, пятая волна ковида действительно легче переносится больными.

- Прошлым летом и осенью мы каждого второго пациента увозили в стерлитамакский ковид-госпиталь с большим поражением легким. У людей было и 50, и даже 90 процентов поражения легких, многих сразу переводили на ИВЛ. Сейчас тяжелые пневмонии стали встречаться реже, но болеют все равно многие, - отмечает фельдшер.

PS

История Альбины - не единственная. Осенью 2020 года мы провели день с фельдшером уфимской подстанции скорой помощи. Молодой медик Павел Бочкарев рассказал, с какими проблемами сталкиваются люди его профессии в период пандемии коронавируса. Обязательно прочитайте этот материал.