Жителей Башкирии интересует, когда снова появится детская вакцина от ковида. Медики разводят руками

2800 доз детской вакцины закончились меньше, чем за неделю Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В конце января в Башкирию завезли первую партию детской вакцины от коронавируса: 2800 доз «Спутника М» распределили по медучреждениям, а уже к выходным вакцина закончилась. Желающих привить своих детей оказалось гораздо больше, чем ожидалось. И сейчас жители Башкирии атакуют Минздрав с вопросами, когда ждать новую поставку вакцины, а также просят Радия Хабирова разобраться в ситуации.

«ЭТО НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ ЗАЩИТИТЬ РЕБЕНКА»

Уфимка Анна Яруллина уверена: ковид одинаково опасен как для взрослого, так и для ребенка, и только вакцинация действительно способна защитить от вируса.

- У меня 17-летняя дочь переболела осенью коронавирусом, и поэтому, как появилась информация о том, что в Башкирию завозят «Спутник-М», мы сразу же решили привиться. Вот только когда пришли в поликлинику, нам сказали, что вакцины нет, и когда теперь будет – неизвестно. Хорошо, что у дочери есть QR-код для переболевшего, а уже весной ей исполнится 18, и уже пойдем прививаться взрослой вакциной. Просто «Спутник-М» - послабже, не такой концентрированный, поэтому очень хотелось привить именно им, - говорит женщина.

По словам уфимки, она долго думала над решением о прививке дочери и решила, что это самый надежный и безопасный вариант защититься от инфекции. Анна вместе с мужем одни из первых сами привились от ковида, поэтому осенью переболели в максимально легкой форме.

- Вакцина проверена, изучена, никаких серьезных побочных эффектов не отмечалось. А что температура немного повышается, так это последствие любой прививки. А всем этим разговорам и доводам из интернета, мол, вакцина непроверенная, я не доверяю, - отмечает Анна Яруллина.

«И ЧТО, РЕБЕНКА В МОСКВУ ВЕЗТИ?»

Как оказалось, отсутствие детской вакцины стало большой проблемой для многих родителей. Некоторые и вовсе даже собираются ехать в другие города, чтобы привить ребенка. Люди отмечают, что сейчас коронавирусом активно заражаются дети. Школы массово уходят на дистанционное обучение, а через детей заболевает и старшее поколение, особенно уязвимое перед вирусом.

- В Минздраве говорят, что все вакцины есть, а детской нет. И что делать, в Москву ребенка везти? Почему у нас такая недоработка? – возмущается Айгуль Галина.

- Так завезли всего 2800 детских прививок от ковида. Конечно, кончились все уже. А почему так мало? Сами призывают вакцинироваться, а сами вакцину не завозят, - присоединяется Раушания Сахаутдинова.

- Сейчас каждый пятый заболевший - ребенок. Закрываются школы, а вакцины нет. Почему нельзя планировать заранее? Это же простейшая математика! – недоумевает Мухлис Насибуллин.

КОГДА БУДЕТ - НЕИЗВЕСТНО

На вопрос, когда же в республику поступит новая партия «Спутника М», региональный Минздрав пока что разводит руками.

- Дата новой поставки пока неизвестна. Вакцину распределяет федеральное ведомство, и пока они не уточняли, когда же придет следующая партия детской вакцины, - уточнили в пресс-службе республиканского Минздрава.

Напомним, что вакцина «Спутник М» — это облегченный и пятикратно разведенный вариант взрослой вакцины. Вакцина двухкомпонентная и предназначена для иммунизации детей и подростков от 12 до 18 лет. Решение о вакцинации детей до 15 лет принимают сами родители. Подростки, которым уже исполнилось 15, будут решать, прививаться им или нет, самостоятельно.