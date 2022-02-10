В Башкирской содовой компании внедряют рацпредложения сотрудников

Сектор науки БСК (Инженерно-производственный центр) представляет собой комплекс научно-технических направлений (исследовательских, конструкторских, экспериментальных, технологических и др.), осуществляющих научно-технические, производственные, экономические, технологические и социальные функции с целью повышения эффективности разработки и внедрения инноваций в производственные процессы. Новаторские идеи сотрудников предприятия, охватывающие все сферы деятельности, успешно внедряются в производственную реальность, обуславливая стабильный рост экономической эффективности, сокращение энерго - и ресурсозатрат, повышение уровня экологической и промышленной безопасности.

За последние пять лет в БСК оформлено более 200 рацпредложений и изобретений, нацеленных на улучшение качества продукции и технологических процессов, интенсификацию производств с целью увеличения объемов выпуска продукции. Из них внедрено в производственные процессы около сотни, еще несколько десятков находятся на стадии реализации.

Наиболее значимые экономически эффективные рационализаторские предложения 2021 года направлены на оптимизацию режима дополимеризации винилхлорида; вторичное использование маточной жидкости в производстве ОБН; изменение схемы охлаждения содового раствора. Благодаря научному потенциалу сотрудников предприятия на производстве поливинилхлорида внедрена новаторская технология дозирования пеногасителя в реакторы полимеризации, учитывающая особенности ведения процесса полимеризации винилхлорида, что обеспечило новый этап увеличения мощности производства и в совокупности всех ранее внедренных инноваций на базе собственных разработок, достигнута величина 270 тыс. тонн в год при проектных 200 тыс. тонн в год.

На производстве кальцинированной соды в качестве повышения эффективности работы технологического оборудования внедрено рацпредложение по замене чугунных корпусов подшипников на турбокомпрессорах «Моника» на стальные с изготовлением новых корпусов собственными силами. Изменена схема приготовления содового раствора для производства ОБН, что является одним из этапов последующих внедрений в рамках оптимизации и интенсификации производства пищевой соды с увеличением объемов производства.

Рационализаторские идеи, приносящие экономический эффект, вознаграждаются. Размер вознаграждения оговорен действующим на предприятии положением о рационализаторстве. За последние 5 лет свыше 57 млн. рублей выплачено работникам компании в качестве авторского вознаграждения, а суммарный размер экономического эффекта от использования рацпредложений составил более 1 млрд рублей.

Внедрение предприятием собственных научных разработок и новаторских предложений обусловливает высокий уровень конкурентоспособности копании в ряду ведущих предприятий отрасли и обеспечивает технологический задел для последующего поступательного роста компании.