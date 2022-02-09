Смертельный пожар и перевернувшийся автобус с туристами: самые громкие ЧП, которые произошли в Башкирии на прошлой неделе

Фото: МЧС по РБ

Минувшая неделя выдалась в Башкирии богатой на происшествия: ДТП и смертельные пожары, несчастные случаи и возмутительные судебные приговоры. Вспомним, какие громкие события обсуждала вся республика.

ДТП СО СКОРОЙ ПОМОЩЬЮ

2 февраля в Бакалинском районе на трассе столкнулись ВАЗ-2114 и машина скорой помощи. После аварии неотложку вынесло с дороги в кювет. В аварии пострадали 6 человек, включая троих маленьких детей. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, за рулем «легковушки» находилась 36-летняя женщина и трое ее сыновей 6, 12 и 14 лет. После столкновения водительнице, старшему и младшему ребенку потребовалась срочная госпитализация. Сейчас дорожные полицейские устанавливают все причины и обстоятельства аварии.

УФИМКА ПОГИБЛА В ПОЖАРЕ

В ночь на 3 февраля под Уфой в садовом товариществе «Солнечная поляна-3» вспыхнул пожар, в котором погибла женщина и еще четверо серьезно пострадали. Как уточнили в региональном МЧС, разгерметизировался газовый баллон. Пламя быстро перекинулось на надворные постройки. Пока домочадцы пытались потушить огонь, соседи вызвали пожарных. В итоге в пожаре погибла 42-летняя женщина, еще трое получили ожоги, а еще один надышался угарным газом. Всех пострадавших увезли в больницу.

ОТЕЦ И СЫН ОТРАВИЛИСЬ УГАРОМ В БАНЕ

В Уфе 45-летний мужчина и его 9-летний сын отравились угарным газом. Как рассказали в Госкомитете Башкирии по ЧС, пострадавшие отправились в бане, но из-за забитого сажей и копотью газового котла, образовалась обратная тяга, и семья надышалась дымом. К счастью, родственница пострадавших вовремя забила тревогу и вызвала скорую, поэтому отца и сына удалось спасти. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.

ОПРОКИНУЛСЯ АВТОБУС С 19 ТУРИСТАМИ

Вечером 5 февраля на трассе в Белорецком районе перевернулся автобус с 19 туристами из Челябинска. Как сообщили в МЧС, частный автобус Mercedes-Benz Sprinter съехал в кювет и завалился на бок. В салоне находились туристическая группа, следовавшая по маршруту Челябинск-Отнурок-Челябинск. К счастью, никому медицинская помощь не понадобилась. Пассажиров доставили на автовокзал в Белорецке, откуда они преспокойно уехали обратно в родной город.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗА ПАДЕНИЕ МЛАДЕНЦА ИЗ ОКНА

Иглинский суд вынес приговор 55-летней уфимке, которая выронила 10-месячную девочку из окна. Ее признали виновной в оставлении ребенка в опасности, но приговорили всего к 260 часам обязательных работ.

Напомним, что ЧП произошло в декабре прошлого года. Родственница оставила подсудимой младенца, чтобы та за ним приглядела, но та решила, что алкоголь времяпрепровождению с ребенка на помеха. Пока матери ребенка не было, женщина распивала спиртное с малышкой на руках. В какой-то момент она отвлеклась и выронила рабенка в окно на первом этаже. Несмотря на то, что полураздетая малышка оказалась в сугробе, женщина преспокойно отправилась спать. Девочку в снегу через полчаса нашла ее мать, вернувшаяся домой. К счастью, ребенок не сильно пострадал, врачи диагностировали у нее переохлаждение средней степени.