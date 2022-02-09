Директор Башкирского театра оперы и балета Ильмар Альмухаметов: «Живем в режиме «красной кнопки»

Башкирский государственный театр оперы и балета продолжает работу вопреки пандемии коронавируса. Фото: bashopera.ru

На днях уютный пресс-центр уфимской «Комсомолки» посетил театральный режиссер и драматург, генеральный директор Башкирского государственного театра оперы и балета Ильмар Альмухаметов. В откровенной беседе заслуженный деятель искусств ответил на актуальные вопросы о театральной жизни Уфы и поделился дальнейшими творческими планами коллектива, который он возглавляет уже почти семь лет.

О ВЛИЯНИИ ПАНДЕМИИ НА ТЕАТР

В разговоре с Ильмаром Альмухаметовым мы не могли обойти стороной пандемию коронавируса, которая длится уже почти два года. Ни для кого не секрет, что из-за антиковидных ограничений пострадали как любители театра, так и сами творческие коллективы. Так как же сложившаяся ситуация повлияла на Башкирский государственный театр оперы и балета?

- Приходится жить в постоянном режиме «красной кнопки», когда буквально в течение дня меняется ситуация и необходимо принимать решения, которые не повлияют на исполнение госзадания. А с другой стороны, нужно и экономическую составляющую просчитать, чтобы в минус не уйти. Задача менеджмента в эпоху пандемии быть мобильным и вариативным. Она же и показывает, насколько менеджер устойчив к стрессам, насколько устойчива его команда и рабочая ли она вообще - делится Ильмар Альмухаметов. - В какие-то такие моменты я остро реагирую на то, что подчиненные оставляют меня наедине с решением. Мол, что ты решишь – то и будет. Но, если ты менеджер, то также должен приносить руководителю и варианты решений. Не паниковать, в духе «Шеф, все пропало!». А решать возникшие вопросы в спокойном режиме. В экстренных ситуациях кто-то превращается в «улитку» и медленно ползет, кто-то становится «черепахой» и прячется под панцирем, ну а кто-то идет в бой, - отмечает Ильмар Альмухаметов.

Гендиректор Башкирского государственного театра оперы и балета Ильмар Альмухаметов

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Что же касается влияния пандемии коронавируса на театральную жизнь в Уфе, и на Башкирский театр оперы и балета, в частности, то здесь не все так однозначно плохо.

- Какие-то новые формы (взаимодействия со зрителем – Ред.) появляются. Когда ты видишь, как работают в этих условиях коллеги из других городов, например, придумывают новые форматы, иногда приходит мысль: почему не я это придумал? А иногда, бывает, и тебя просят поделиться опытом или спрашивают разрешения воспользоваться твоей задумкой. Такое взаимодействие стало возможным в эпоху пандемии и благодаря современным коммуникациям. Ну и есть страшные минусы этой истории, ведь все мы, к сожалению, теряем друзей, близких, родных и знакомых, - говорит директор Башкирского театра оперы и балета.

КАК СПРАВЛЯЮТСЯ АРТИСТЫ

Ни для кого не секрет, что коронавирусом болеют и дети, и взрослые. И нередко у переболевших возникают осложнения, влияющие на повседневную жизнь и на профессиональную деятельность. В беседе с «КП-Уфа» Ильмар Альмухаметов рассказал, как с последствиями ковида справляются артисты коллектива и что помогает им поскорее встать на ноги.

- Давно уже замечено, что чем больше человек дает нагрузку на свой организм после болезни, например, в виде гимнастики, тем быстрее процесс восстановления. Певцы должны свой голос держать в рабочем состоянии- «распеваться», артисты балета каждое утро начинают с хореографического класса и поэтому наши артисты быстрее входят в норму, чем люди, для которых такая деятельность не является их профессией. Спасение в том, чтобы не расслабляться, а напротив, больше работать!!!

О ГАСТРОЛЯХ И ПРЕМЬЕРАХ

Пандемия все равно когда-нибудь завершится, а театральное искусство будет всегда. Вопреки внешним обстоятельствам Башкирский театр оперы и балета продолжает свою работу, а его большой творческий коллектив строит планы на будущее. В беседе с «Комсомолкой» Ильмар Альмухаметов рассказал о будущих премьерах и гастролях театра в 2022 году.

- В прошлом году у нас проходил фестиваль балетного искусства имени Рудольфа Нуреева, а в этом году нас ждет международный оперный фестиваль имени Федора Шаляпина. В марте также в стенах нашего театра пройдут традиционные «Нуреевские дни». Стартуем мы 17 марта, в день рождения мэтра. Начинаем, обязательно, с показа «Журавлиной песни», затем концерт с учащимися хореографического колледжа и Гала-концерт. В этом году к нам приедут гости, компания «Нуреевские сезоны» привезет фильм «Карнавал в Венеции», который был снят при жизни Рудольфа Хаметовича, но не был завершен в связи с его кончиной. Сейчас лента уже смонтирована и наложены титры. Также к нам приедет труппа из Германии, которая покажет спектакль о Рудольфе Нурееве. Планируем постановку балета «Чиполлино», летом премьерный показ оперы «Евгений Онегин»- анонсировал гендиректор Башкирского театра оперы и балета.

Что касается далеко идущих планов, то творческий коллектив планирует удивить зрителя премьерой оперы «Садко», которая состоится в октябре этого года.

- Это огромная постановка на грант республики Башкортостан. Состоит она из трех актов, один из них балетный – так будет показано подводное царство, куда попадает Садко. Режиссер-постановщик художественный руководитель нашего театра, народный артист Башкортостана Аскар Абдразаков, художник уже известный нашему зрителю Иван Складчиков. Сейчас мы вместе с нашим министром культуры Аминой Ивниевной Шафиковой будем договариваться с руководством Большого театра в Москве, чтобы привезти и показать эту оперу на исторической сцене. То есть мы сначала покажем оперу уфимскому зрителю, а затем планируем отправиться с ней же в столицу, - поделился планами на большие гастроли Ильмар Альмухаметов.