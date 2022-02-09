В Уфе все еще сохраняется дефицит дворников и трактористов, несмотря на повышение зарплат

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала 2022 года сильные снегопады не дают покоя жителям Уфы. Дворы и дороги превратились чуть ли не в сплошные сугробы. Однако проблема, как оказалось, не только в непогоде, но и в том, что коммунальные службы банально не успевают реагировать на осадки из-за дефицита рабочей силы.

По словам и.о. министра ЖКХ Башкирии Алана Маразаева, в январе в башкирской столице для уборки снега не хватало 5 664 рабочих коммунальных служб. Чиновник объяснил, что главная причина нехватки специалистов заключается в их низких зарплатах.

Не так давно дворник из Орджоникидзевского района рассказала «Комсомолке», что уфимские коммунальщики вынуждены массово увольняться, так как им не платят достойную зарплату и не предоставляют жилье.

В связи с этим с 1 февраля 2022 года власти города решили существенно повысить жалованье работникам ЖКЖ. Некоторым коммунальщикам пообещали повысить зарплату аж до 60 тысяч рублей.

По всей видимости, данные меры помогают исправить ситуацию. На прошедшем оперативном совещании в уфимской администрации начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства Рустем Хамитов сообщил, что за январь в башкирской столице было принято на работу 106 работников ЖКХ: 60 – водителей и механизаторов, 46 – рабочих. За прошедшую неделю было трудоустроено 26 специалистов.

Тем не менее, по словам чиновника, дефицит коммунальных работников в Уфе все еще остается. Хамитов заявил, что в городе не хватает 274 водителя-механизатора и 413 рабочих.

Также ситуация с нехваткой работников ЖКХ усугубляется тем, многие трактористы и дворники заболевает коронавирусом. На сегодняшний день ковид подхватило уже 270 сотрудников коммунальных служб.

Однако начальник управления коммунального хозяйства заверил, что штат сотрудников коммунальных служб Уфы будет укомплектован на 95% в течение месяца.