Ковид не страшнее ОРВИ? Как Башкирия переживает 5 волну коронавируса

Большинство заболевших переносят коронавирус в легкой форме Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Башкирию накрыло пятой волной коронавируса, но пик эпидемии еще не достигнут. Ранее в федеральном Роспотребнадзоре озвучили информацию, что республика вошла в число регионов, где обнаружили новый подвид омикрона, который еще называют «стелс-омикроном». Его отличительная черта – еще более высокая заразность. Помимо Башкирии «стелс-омикрон» выявили в Москве, Ростовской области и в республике Марий Эл.

И действительно: число заболевших продолжает стремительно увеличиваться. За последние сутки ковид обнаружили еще у 2103 жителей республики, всего заболевших уже насчитывается 143377 человек. При этом на пятой неделе 2022 года число заболевших по сравнению с четвертой неделей выросло сразу на 150 процентов.

Как отметили в республиканском Минздраве, подавляющее число активных случаев заболевания нуждается только в амбулаторном лечении. Еще 285 госпитализированы, состояние 32 пациентов врачи оценивают как тяжелое, они переведены в реанимацию.

Ежедневное число заболевших уже перевалило за 2 тысячи Фото: Виталий ТИМКИВ

Также в республике активно продолжается строительство еще двух инфекционных госпиталей. Ранее сообщалось, что уже в феврале начнет работать ковид-госпиталь в Туймазах, а в первой половине марта запустят в работу ковидный центр в Сибае. Сейчас строители завершают внешнюю отделку и обустраивают дорогу к больнице. Кроме того, из-за большого числа заболевших среди детей, в Уфе в трех больницах открыли дополнительные детские отделения. Речь идет об РКИБ, ГКБ №17 и ковид-госпитале в Зубово

Что касается вакцинации, то на сегодняшний день в Башкирии первым компонентом привито уже 96 процентов от подлежащего иммунизации населения — это 2 239 231 человек. Полностью завершили вакцинацию 89 процентов населения – 2 229 856 жителей региона. Также 2220 детей получили вакцину «Спутник-М». Уже в ближайшие дни в республику ожидается новая поставка детской вакцины.

НАДЕЖДА НА ОКОНЧАНИЕ ПАНДЕМИИ

В свою очередь руководитель регионального Роспотребнадзора Анна Казак сообщила, что, несмотря на высокий рост числа заболевших, у большинства коронавирус протекает не тяжелее обычного ОРВИ.

- Ситуация по коронавирусу в республике напряженная, но только в числовом выражении. По тяжести мы этого не видим. На прошедшей третьей учебной неделе у нас 600 объектов образования закрыты на карантин, но этот показатель не выше предыдущей недели. После каникул дети вышли, обменялись флорой. Был высокий процент подъема заболеваемости детей. На этой неделе мы увидели стабилизацию – не увеличилось количество заболевших детей. В некоторых классах заканчивается семидневный карантин, дети будут постепенно выходить на уроки. Мы будем помогать школам контролировать утренний фильтр проведения противоэпидемических мероприятий, - подчеркнула Казак.

Также сотрудники Роспотребнадзора продолжают проводить проверки предприятий по вакцинации. Абсолютное большинство предприятий ответственно отнеслось к требованиям ведомства, поэтому новых протоколов зарегистрировано не было. В настоящий момент в судах на рассмотрении находятся 7 дел.

Отдельно в Роспотребнадзоре отметили новое постановление главного государственного санитарного врача, вступившее в силу 4 февраля. Это касается изменений правил ухода на самоизоляцию и карантин, а также выписку выздоровевших и выход на работу.

— Это говорит о том, что мы постепенно все же переходим в плоскость обычного респираторного заболевания, что вселяет надежду. Если так будет дальше, коронавирусная инфекция будет побеждена, - отметила Анна Казак.

В Башкирии уже вакцинировано 2220 детей и подростков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЖИТЕЛИ БАШКИРИИ ВСЕ ЧАЩЕ ПОПАДАЮТ В БОЛЬНИЦУ С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ

При этом главный санитарный врач республики все же отметила, что заболеваемость внебольничной пневмонией за последнюю неделю выросла на 133 процента. В основном внебольничной пневмонией заболевает работающее население в возрасте от 40 до 64 лет – это более 30 процентов.

- Госпитализация тоже выросла, от общего числа заболевших госпитализировано 36,6 процента больных. При этом 90 процентов – это средняя форма тяжести течения заболевания, а число заболевших с тяжелой формой и пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии – только 2,5 процента. В структуре заболеваемости, в основном, преобладает ковидная пневмония. В этой связи нужно с населением работать, чтобы обращались к врачам вовремя и не занимались самолечением, - подчеркнула Анна Казак.

ШКОЛЫ ПОСТЕПЕННО ВЫХОДЯТ ИЗ КАРАНТИНА

В Министерстве образования Башкирии озвучили, что на сегодняшний день в республике насчитывается около 10,5 тысяч школьников, заболевших коронавирусом, что составляет 2,6 процента от общего числа учащихся.

Как подчеркнул глава ведомства Айбулат Хажин, на прошлой неделе очень много школ закрылись на карантин из-за ковида, гриппа и ОРВИ. Только 40 школ ушли на дистанционное обучение из-за коронавируса, еще 219 находились на карантине из-за всплеска ОРВИ. Уже на этой неделе семидневный карантин заканчивается, и постепенно школьники вернутся за парты.

- Надеюсь, что на этой неделе динамика у нас уже пойдет положительная по сокращению количества школ и классов, находящихся на карантине, - выразил надежду Айбулат Хажин.