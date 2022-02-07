Только посмотрите, сколько снега во дворах Уфы. Это антирекорд мэрии за долгие годы

Автовладельцам каждое утро приходится откапывать свои машины

2022 год надолго запомнится уфимцам своими снегопадами, из-за которых дороги превратились в снежную кашу, а дворы и тротуары так завалило снегом, что пройти там просто невозможно. И если раньше городская администрация разводила руками: мол, коммунальной техники не хватает, а рабочая сила и вовсе дефицит, то сейчас в мэрии уверяют, что на расчистку дворов брошены все силы. Правда уфимцы с этим категорически не согласны: соцсети завалены фотографиями огромных сугробов и жалобами на непроходимые дороги.

«С КАЖДОГО СПРОШУ ПО ПОЛНОЙ!»

На днях мэр Уфы Сергей Греков отчитался, что встретился с главами районов города и руководителями коммунальных служб и жестко их отчитал.

- Все получили от меня жесткие распоряжения максимально эффективно отработать на вверенных им территориях. Во всех без исключения районах Уфы! Задачу я поставил предельно конкретную – ликвидировать проблему незамедлительно. Ответственные за эту работу знают – с каждого спрошу по всей строгости! Никаких отговорок не приму! К тем, кто не справится будут применены самые строгие дисциплинарные меры, - сыпал восклицаниями в соцсетях сити-менеджер.

С той встречи прошло уже 4 дня, но ситуация на улицах города так и не изменилась.

Возле Дворца спорта дорога превратилась в непроходимую снежную кашу Фото: Яна БАЗЕКИНА

Плачевная ситуация возле 21-й больницы, куда ежедневно приезжают сотни пациентов и их родственников. Однако автобусы застревают в сугробах, а ноги вязнут в снежной каше.

- Приезжайте на Лесной проезд, позастревайте там вместе с автобусами, попадите в ДТП из-за рыхлого снега и суженной проезжей части. Подергайте каждую из машин, кто пытается выехать с парковки. За зиму один раз вывезли снег! – возмущается уфимка Татьяна Гагилева.

Если в декабре жители Шакши хвастались, что у них все чисто, к февралю ситуация сильно изменилась

«О ПЕШЕХОДАХ ВЛАСТИ ЗАБЫЛИ»

Аналогичная ситуация творится и на многострадальной улице Комсомольской. Местные жители жалуются, что туда очень редко заезжает спецтехника и постоянно застревают машины

- О пешеходах так вообще забыли. Я - инвалид второй группы, хожу с тросточкой. Решил вчера за хлебом сходить до магазина. Невозможно пройти, пришлось идти по проезжей дороге. Водители недовольны, сигналят, а куда деваться? – сетует Юрий Порядин.

На Комсомольской весь снег свалили в огромные кучи. Весной здесь будут огромные лужи

Все весьма печально и на улицах Зорге и Шафиева. Из-за огромных снежных навалов, которые навезли тракторы при расчистке, проезжая часть сузилась, а на перекрестке с проспектом Октября теперь образуется огромная пробка. Жители местных домов передвигаются по узким тропкам, заехать такси или скорой помощи будет весьма затруднительно.

Улицы на Шафиева - настоящее проклятье для автомобилистов Фото: Яна БАЗЕКИНА

- Не было трактора очень давно. Здесь вообще каждый год снежный коллапс, зато весной все в грязи плавать будем, - возмущается Алла Сергеева.

Жители домов на улице Карла Маркса жалуются, что на все запросы их управляющая компания отвечает отписками. А вот на расчистку дворов так никто и не выходит.

- Двор на улице Карла Маркса 40 так и завален снегом. Машины застревают, людям скоро цепочкой ходить придется, чтобы не упасть. Почему УК не определит день и время чтобы всех оповестить и людей попросить убрать машины. Есть большая парковка между домами, где детская площадка, но там тоже все завалено. В УК На звонки либо не отвечают, либо один ответ: «Сделаем, хорошо». И на этом все, - разводят руками местные жильцы.

Дороги на улице Златоустовской в глубоких колеях, где застревают даже внедорожники

Не лучше обстоят дела и в Сипайлово. Там из-за нечищенных дорог застревают не только машины, но и скорая помощь.

- Во дворах в Сипайлово творится ужасная ситуация. Проездные дороги нечищеные, скорая помощь не может проехать к больным. Машины не могут разъехаться из-за узкой дороги! – негодует Арслан Нигматуллин.

- Что там Сипайлово! Видели бы вы что творится на тротуарах на Менделеева, от Сагита Агиша до Бакалинской. Учитывая количество машин во дворах, настоящий коллапс вечером. Не заехать, не разъехаться и не припарковаться, -парирует в ответ уфимец Денис Макаров.

Это не снежная крепость. Это дорога для жильцов дома на улице Кирова Фото: Яна БАЗЕКИНА

«ЛОПАТЫ В РУКИ И ВПЕРЕД!»

Впрочем, нашлись и те, кто призвал уфимцев не жаловаться и строчить гневные посты в соцсетях, а самим взять в руки лопаты и быстро расчистить свой двор. Ну или на крайний случай скинуться всем двором и заказать трактор, который быстро вычистит двор до асфальта.

- Весь город в таком ужасном состоянии. Я уже сам с лопатой подружился, пока этих коммунальщиков дождешься. Состояние улиц города ужасает, невозможно ходить и ездить по дворам, - говорит Эдуард Батыров.

- Найти трактор, заплатить водителю, и он мигом уберет. норм заплатить. Лопатой такой снег трудно убирать, только трактором можно, - согласен с ним Ильдар Сабиров.