Свой кинотеатр в квартире и высокотехнологичная родовая усадьба: где и как живут уфимские богачи

Фото: avito.ru

Недавно финансовые аналитики провели исследования, результаты которых показали, что количество богатых семей в Башкирии сократилось почти в два раза. Возможно, это свидетельствует о падение уровня жизни граждан республики, но, тем не менее, на сайтах объявлений то и дело появляются предложения о продаже дорогостоящей недвижимости, стоимости которой составляет несколько десятков миллионов рублей.

Зимой и весной прошлого года «КП-Уфа» делала подборки самых роскошных загородных участков, находящихся как в пределах, так и недалеко от башкирской столицы. И сегодня, уже в 2022-ом, мы решили вновь изучить рынок элитной недвижимости и рассказать о новых дорогостоящих предложениях о продаже коттеджей и квартир.

ДВУХЪЯРУСНАЯ КВАРТИРА В ЦЕНТРЕ С КАМИНОМ И КИНОЗАЛОМ

Кинозал в элитной квартире обладает качественным проектором и шумоизоляцией Фото: avito.ru

Квартира мечты для любого киномана находится в самого сердце Уфы. Апартаменты занимают целых два этажа и могут похвастать уникальным дизайном, качественным дорогостоящим ремонтом и роскошной мебелью иностранного производства.

В одной из комнат есть мраморный камин, который подарит тепло и создаст атмосферу уюта в холодные вечера. Сейчас, когда за окнами то морозы, то снегопады, это особенно актуально.

Ну и самое главное – самый настоящий кинозал с проекционным экраном и звуковой изоляцией! Новый владелец квартиры сможет в полной мере насладиться любым фильмом, не выходя из дома.

Также стоит отметить шикарный вид на исторический центр Уфы, который открывается с лоджии. А еще в шаговой доступности находятся важные культурные городские места и торговые точки – очень удобно!

Вся эта красота обойдется покупателю в 36 миллионов рублей.

ПЯТЬ КОМНАТ, БИЛЬЯРДНАЯ И САУНА

В роскошных апартаментах нашлось место самой настоящей сауне Фото: avito.ru

За 29,7 миллионов рублей новый обладатель просторных апартаментов, которые занимают целый этаж и в которых насчитывается аж пять комнат, получает жилье рядом с живописной парковой зоной.

Однако красивые виды природы за окном далеко не единственное преимущество дорогостоящей квартиры. Жилье отделано качественными материалами, пол покрыт высококлассным паркетом, а в коридорах и санузлах даже есть подогрев.

Данная квартира – самая настоящая зона отдыха, в которой легко можно весело провести время небольшой и дружной компанией. Хозяин апартаментов сможет пригласить приятелей попариться в сауне, а затем поиграть в бильярд.

ПОМЕСТЬЕ С ПРУДОМ, БАССЕЙНОМ И ОГРОМНЫМ ГАРАЖОМ

Новый обладатель участка получит в распоряжение большой бассейн Фото: avito.ru

От элитных квартир перейдем к дорогостоящей загородной недвижимости. В селе Акбердино на участке в 15 соток расположен двухэтажный дом, отремонтированный в соответствии с модными дизайнерскими веяниями и обустроенный по последнему слову техники.

Площадь дома – 200 квадратных метров. Есть четыре спальни, две из которых – детские. Полы покрыты натуральным паркетом и утеплены. Во всех комнатах оборудована скрытая проводка, доступен интернет и установлены USB-розетки.

Участок рассчитан на очень большую семью. Здесь есть, например, гаражный комплекс с размером чуть ли не в дом. Его площадь – 128 квадратных метров, а поместится в нем способно целых четыре автомобиля.

В жаркое время года у хозяев участка будет возможность освежиться в бассейне. А если приедут гости, им есть что показать. На территории тут и там растут кустарники, цветы, ели и туйи, а также есть небольшой пруд.

За все это удовольствие новому владельцу придется отдать 35 миллионов рублей.

УЕДИНЕННОЕ ИМЕНИЕ С САМОЙ НАСТОЯЩЕЙ ФЕРМОЙ

Дорогостоящее имение очень уютное и живописное Фото: avito.ru

Расположившийся всего в 35 километрах от Уфы участок продавец характеризует как «уединенный уголок, в тихом и экологически чистом месте». Здесь возведен шикарный двухэтажный деревянный дом с террасой, внутри которого сделано все для комфортной и роскошной жизни. Дорогостоящий ремонт, кухня с итальянским гарнитуром, обширная столовая, несколько спален и кабинет – мечта, а не дом!

Есть и второй дом – специально для гостей – с двумя спальнями и кухней-столовой. На территории также расположились банный комплекс большая беседка с барбекю-зоной. Самой же интересной чертой имения является мини-ферма с курами, перепелками и кроликами.

Участок очень уютный и живописный. Здесь посажены сосны, ели, плодово-ягодные деревья и кустарники – самое то для уединенных и вдумчивых прогулок по собственному имению.

Цена – 59,7 миллионов рублей.

РОДОВАЯ ДЕРЕВЯННАЯ УСАДЬБА

Элитная усадьба представляет собой симбиоз традиционного и высокотехнологичного Фото: cian.ru

– Это место строилось как родовое гнездо для нескольких поколений семьи. Эксклюзивный дизайн и особый, ни с чем неповторимый стиль – в этом ценность усадьбы. Попадая в это место, влюбляешься в него навсегда, – рассказывает о доме автор объявления.

С продавцом сложно поспорить. Из всей нашей подборки этот участок, пожалуй, больше всего подходит под определение «дача мечты». Дом, целиком построенный из оцилиндрованного бревна, поражает своей красотой не только снаружи, но и изнутри: и мебель, и гарнитур гармонично сочетаются между собой.

В доме была установлена система «Умный дом», которая отвечает за видеонаблюдение, отопление и газоснабжение. Можно сказать, что таким образом усадьба представляет собой симбиоз старинного традиционного и современного высокотехнологичного.

Помимо прекрасного дома, на участке располагается летний бревенчатый дом с мангальной зоной. Также есть баня и утепленный гараж на две машины. Для садоводов есть зона огорода с теплицей, грядками и плодово-ягодными насаждениями.

В общем, есть все, чтобы либо просто отдохнуть и расслабиться, либо сменить привычную каждодневную деятельность на не особо напряженный садоводческий труд.

Участок, кстати, находится всего в 20 километрах от центра Уфы. Покупателю он обойдется в 64,2 миллионов рублей.