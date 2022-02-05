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Общество5 февраля 2022 14:10

«Мужская команда вытащила всю эстафету»: тренер Латыпова – о первой «бронзе» России на Олимпиаде

Виктор Никитин заявил, что его подопечный справился со своим этапом
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Латыпов пришел третьим в смешанной эстафете по биатлону

Латыпов пришел третьим в смешанной эстафете по биатлону

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

5 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине российские биатлонисты завоевали бронзовую медаль в смешанной эстафете. Финишером в четверке поставили Эдуарда Латыпова. Он лидировал большую часть своего этапа, однако на последних метрах дистанции норвежец Йоханнес Бо и француз Кентен Фийон-Майе оказались быстрее. «КП-Уфа» связалась с наставником Латыпова Виктором Никитиным и попросила поделиться впечатлениями от гонки.

– Ветреная обстановка была, не обошлось без удачи. Я считаю, что Эдик справился с этапом: использовал только два дополнительных патрона – это сильно. Мужская команда вытащила полностью всю эстафету. Биатлон, как и всегда, смотрел со своей семьей. Переживал ли? А вы как думаете? Конечно! Вся семья переживала. С Эдуардом пока не связывался – мне с поздравлениями позвонили глава республики и министр спорта. – сказал Виктор Анатольевич.

Отметим, что глава Башкирии Радий Хабиров передал свои поздравления наставнику и его подопечному еще и публично – через соцсети. «Сильная борьба, честная! Поздравляю всех, поздравляю Эдуарда Латыпова, воспитанника башкирского биатлона, и нашего легендарного тренера Виктора Никитина. Поздравляю всех нас!» – написал руководитель региона.

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