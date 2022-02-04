«Это авантюра!»: президент федерации бобслея Башкирии считает, что ковид помешает спортсменам достичь побед на Олимпиаде в Пекине

Фото: Федерация бобслея России

4 февраля в Пекине стартуют XXIV зимние Олимпийские игры-2022. На самых важных для любого спортсмена международных состязаниях очень ждут медалей от бобслеистов и скелетонистов. Среди них представителей Башкирии: Ростислав Гайтюкевич, Юлию Беломестных и Александр Третьяков.

По словам президента федерации бобслея Башкирии Рустема Фаизова, в настоящее время бобслеисты, которые будут представлять Россию, находятся в непростом положении ввиду нового всплеска заболеваемости коронавирусом.

– Ростислав Гайтюкевич – сильнейший бобслеист России. У него очень хорошая стартовая подготовка. Однако из его «четверки» недавно заболели двое. С этими ребятами он ездил весь сезон. Несмотря на то, что будет замена, на соревнованиях уже выступит заметно ослабленный экипаж. В такой ситуации что-то прогнозировать сейчас – авантюра, – рассказал Фаизов.

Тренер утверждает, что бобслей – сложный вид спорта, и потому здесь очень важна работа слаженной команды.

– Движение на скорости свыше 130 километров в час, крутые виражи – интуиция должна быть очень развита, а экипаж сработан, ведь одна малейшая ошибка способна пустить насмарку все выступление, – подчеркнул наш собеседник.

Однако Рустем Шарифович не теряет веру в Гайтюкевича. По его словам, Ростислав «по натуре борец, и он все отдаст, чтобы заполучить победу». Также тренер возлагает надежды и на остальных спортсменов.

– Александр Третьяков – человек-легенда, 20 лет в сборной, победы на Олимпиадах, чемпионатах Европы и кубках мира. Большие надежды возлагаем на Надежду Сергееву и Юлию Беломестных. Они очень сильные и нацеленные на победу спортсменки, обе с бойцовскими качествами. Однако у них серьезные соперники: у Канады, Америки и Германии хорошо подготовленные бобслеистки, – отметил президент федерации бобслея Башкирии.