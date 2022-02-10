Фото: hotel-kex.ru

Совсем скоро 14 февраля, время свиданий, романтических сюрпризов и признаний в любви. Конечно, эпидемиологическая обстановка в Башкирии совсем не радует: ежедневное число заболевших коронавирусом уже перевалило за 1,5 тысячи. Но разве эпидемия — это повод отказываться от приятного времяпрепровождения со своей второй половинкой?

Конечно, от походов в кино и рестораны, где собирается полно народу и так легко подцепить вирус, лучше отказаться. Да и целовать через маску не очень-то удобно. «Комсомолка» подскажет варианты, где можно уединиться и провести самое запоминающееся романтическое свидание только вдвоем.

ЕДИНЕНИЕ С ПРИРОДОЙ

Как насчет того, чтобы сбежать из города в лес? Только представьте: уютный деревянный дом с панорамными окнами, а вокруг тишина, деревья, медленно кружатся хлопья снега. А прямо во дворе – отличная баня, где можно расслабиться от суеты и посвятить время только друг другу. После бани отправляйтесь в японскую чашу – чан с подогретой водой прямо на открытом воздухе. Атмосфера восточных горячих источников обеспечена. Ну а после бани так здорово чокнуться бокалами с шампанским или чашечками ароматного чая и вместе посмотреть фильм или просто хорошенько выспаться.

Фото: instagram.com/banivlesu

Цена относительно недешевая – сутки на природе обойдутся в 16 тысяч рублей (в выходные и праздничные дни), причем бронировать домик нужно заранее, так как свободных мест на романтическую дату остается все меньше.

СВИДАНИЕ НА КРЫШЕ

Недаром Питер считается идеальным городом для влюбленных, так как там много открытых крыш, где так приятно любоваться закатом в объятиях друг друга. Теперь такая возможность есть и в Уфе, так что организовать свидание на крыше и полюбоваться городом с высоты можно в любой день, но 14 февраля это будет особенно в тему.

Фото: instagram.com/ufa_romantic

Итак: крыша в самом центре Уфы (бизнес-центр «Капитал» на Карла Маркса). Небольшой домик с беседкой и качелями, где можно укрыться от снега и ветра и сделать отличные фотографии. В двухчасовое свидание входят романтический ужин с фруктами, роллами, шампанским и ароматным чаем, романтическая музыка (но, если попросить, включат и Моргенштерна) или просмотр фильма на проектор, а также 20-минутная фотосессия. Свечи, лепестки роз, пледы и подушки, а также потрясающая атмосфера прилагаются.

Цена за 2 часа романтики – от 5 до 6 тысяч рублей (в зависимости от времени суток, вечером немного дороже).

ОТКРОВЕННЫЕ ФАНТАЗИИ В СЕКС-ОТЕЛЕ

Если романтику хочется приправить острыми ощущениями, а в качестве подарка – осуществить самые сокровенные фантазии второй половинки, можно провести вечер или ночь в отеле с весьма пикантным названием «Кекс». Как насчет свидания в номере БДСМ с черными стенами, приглушенным светом, огромной кроватью с цепями и наручниками, и даже Андреевским крестом (заранее ознакомьтесь с его предназначением, чтобы поразить партнера своими познаниями). В номере есть и вместительная ванная, и зеркало во всю стену, и даже маски, плетки и другие увлекательные атрибуты.

Фото: hotel-kex.ru

Если эксперименты не для вас, в отеле есть номера в релакс-тематике, загородного домика и «лав-стори» с качелями.

Цена от 2500 до 4100 за стандартные 2 часа и от 7 до 10 тысяч рублей за сутки. Чай, кофе, средства защиты и прочее необходимое предоставляются.

КИНО ДЛЯ ДВОИХ

Ранее мы уже напоминали, что в период пандемии собираться в тесных кинозалах не лучшая затея. Можно, конечно, в обнимку посмотреть романтическую комедию и дома (и дешевле выйдет).

Фото: instagram.com/karaoke_lounge_ufa

А можно отправиться в кино-караоке «Lounge» рядом с Телецентром и арендовать нам на 2 часа небольшой уютный зал с мягким диваном и большой «плазмой» и посмотреть любимый фильм. С собой можно взять еду и напитки (если берете алкоголь, придется заплатить пробковый сбор), а шампанское, свечи и лепестки роз уже обеспечены. Цена за двухчасовое свидание – 3000 рублей. Не хватит времени – всегда можно продлить.

РОМАНТИКА В НЕБЕ

Если позволяет бюджет, или вы очень хотите поразить воображение своей второй половины или сделать предложение, можно организовать свидание в небе. Например, полюбоваться Уфой с высоты птичьего полета на аэростате в форме сердца. С собой можно прихватить и фотографа, чтобы запечатлеть самые романтичные моменты свидания. Также в подарок вы получите бутылку шампанского, а потом для вас смонтируют видеоролик на память. Количество свободных часов, несмотря на внушительную стоимость, стремительно сокращается, поэтому места стоит бронировать заранее.

Фото: instagram.com/polet_ufa

Продолжительность и стоимость свидания для двоих (не считая пилота): час – 30 тысяч рублей, 90 минут – 40 тысяч рублей.