«Что будет, то и будет»: отец Семена Елистратова о предстоящих соревнованиях шорт-трекиста на Олимпиаде-2022

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4 февраля в Пекине начнутся XXIV зимние Олимпийские игры-2022. Главная надежда в шорт-треке связана с Семеном Елистратовым.31-летнего спортсмена без преувеличения можно назвать старожилом Олимпийских игр и лицом российского спорта. Из одного сезона в другой Елистратов подтверждает свой статус. Его коронной дистанцией принято считать 1500 метров. Именно на ней от Семена многие ждут выигрыша золотой медали, или, по крайней мере, попадания в тройку победителей.

Отец Семена Елистратова Андрей Анатольевич поведал «КП-Уфа», что пандемия серьезно повлияла на подготовку его сына к грядущим Играм. Также он поделился с нами своими мыслями и чувствами насчет грядущих состязаний.

–Каждодневные тяжелые тренировки Семена были осложнены ковидными ограничениями. Естественно, как любящий отец, очень волнуюсь за сына. Это не первое подобное соревнование в жизни Семена, и пускай с годами уже что-то становится обыденным, каждый раз волнение все равно все то же. По поводу результатов ничего не загадываю: что будет, то и будет, – рассказал Андрей Елистратов.