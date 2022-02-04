Миром правит любовь…

7 февраля в 19:00 стартует новый пул романтических мелодрам на телеканале Dомашний премьерой фильма «Чужие дети», главные роли в котором сыграли Алина Ланина и Александр Пашков.

В семье Дарьи все хорошо: любимый человек, сын, новые планы. Но внезапно ее муж ввязывается в аферу в надежде получить быстрый заработок. И это приводит к полному разорению, теперь на нем висят непомерные долги. Подруга Дарьи Маша предлагает легкий путь получения денег. В семье Бориса тоже проблемы: его жена-актриса не может забеременеть. Маша уговаривает жену Бориса взять суррогатную мать, а точнее сразу двух матерей - вдруг у одной не получится. Но беременеют сразу обе. Чем разрешится столь непростая ситуация, смотрите уже в ближайший понедельник.

8 февраля зрительницы смогут посмотреть почти детективную мелодраму «Компаньонка». В главных ролях Екатерина Варченко и Дмитрий Сова.

Главная героиня Лиза знакомится на выставке с интересным мужчиной Олегом Орловым. Выясняется, что у Олега есть дочь, которая тяжело больна и ей нужна компаньонка, чтобы скрасить одиночество. Лиза после долгих раздумий соглашается на необычное предложение. Не сразу, но нашей героине все же удается подружиться с капризной девочкой. Может, потому, что Саша Орлова напоминает Лизе погибшую младшую сестренку...

Лиза узнает, что Саше снятся кошмары. По ночам к ней приходит покойная мама и зовет девочку с собой. Поэтому Саша уверена, что скоро умрет. Ни папа, ни мачеха Саши Кристина не придают значения видениям девочки. Но однажды ночью в доме Орловых Лиза сама сталкивается с «призраком»... Теперь она должна узнать, кто затеял эту игру и какая опасность грозит девочке в родном доме. Смотрите премьеру во вторник 8 февраля в 19:00.

9 февраля состоится телепремьера мелодрамы «Треугольник судьбы». Главные роли исполнят Любава Грешнова и Влад Никитюк.

Начинающий юрист Тимур одержим благородной идеей вывести на чистую воду мощную «квартирную мафию», которая обездолила десятки семей, лишив их крыши над головой. Тимур и не подозревает, какие испытания ждут его на этом пути: потеря семьи, унижение, мучительный выбор... Чем же закончится история Тимура и сможет ли он одержать победу, узнаем в среду 9 февраля.

10 февраля линейку премьерных мелодрам продолжит остросюжетный 4-серийный фильм «Двойная спираль» с Яной Чигир и Прохором Дубравиным в главных ролях.

Следователь СК Яна Нестеренко на хорошем счету у начальства и счастлива в браке. Единственное, что омрачает ее жизнь – это отсутствие детей. Яна отправляется в Озерск - город детства, в котором не была двадцать лет – чтобы помочь в расследовании убийства молодой девушки, дочери своей подруги детства.

Параллельно с расследованием Яна вспоминает причины, по которым ей пришлось уехать из Озерска - будучи 16-летней школьницей, она забеременела от своего учителя Алексея Пахомова. Узнав про беременность, мать увезла дочь из Озерска, а после родов сообщила, что ребенок не выжил.

Спустя двадцать лет Яна узнает, что ее ребенок жив, более того - Алексей с женой усыновили мальчика и воспитали. Яна и Алексей стремительно сближаются, они понимают, что все годы хранили любовь друг к другу. Улики в расследовании приводят Яну к их с Алексеем сыну. Сергея Пахомова задерживают… Окончание захватывающей истории смотрите на Dомашнем в четверг 10 февраля.

11 февраля первую неделю премьерных мелодрам завершает фильм «Наша доктор». В главных ролях Анна Тараторкина и Данила Дунаев.

Мария Лукаш, дочь профессора медицины, талантливый кардиохирург, проводит неудачную операцию 9-летней Майе Громовой. Девочка впадает в кому, а Марию отстраняют от операций и от участия в реабилитации Майи. Стараниями Полины Маевской, предприимчивой невесты профессора Лукаша, Мария ссорится с отцом и увольняется из его клиники, чтобы потом устроиться в обычную детскую поликлинику участковым врачом. Марии, которую юные пациенты с симпатией называют «наша доктор», предстоит помочь многим людям, разобраться в причинах неудачной операции, пережить разочарование в близком человеке и найти свое личное счастье. Сможет ли наша героиня помочь Майе, узнаем в пятницу 11 февраля.

«Сказочные мелодрамы» на Dомашнем

С 7 февраля в 19:00 по будням только премьеры!

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