Полиция поймала напавших на банк в центре Уфы грабителей

В МВД Башкирии сообщили, что сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в разбойном нападении на офис «Росбанка» на улице Цурюпы в Уфе. Сейчас их уже доставили в столицу Башкирии для дальнейших следственных действий. В полиции рассказали, как было спланировано и реализовано преступление.

«Вошли при помощи магнита»

«КП-Уфа» сообщала ранее, что громкое ограбление произошло среди белого дня в декабре 2021 года. Двое неизвестных ворвались в офис банка в масках и с похожим на пистолет предметом, а после потребовали от кассира деньги под угрозой расправы.

Всего им удалось похитить более 4 млн рублей, которые они сложили в мусорный мешок. Все происходящее попало на камеры видеонаблюдения, что не сильно помогло следствию, так как лица преступников были скрыты. Однако полиции все же удалось раскрыть план преступления и найти грабителей спустя месяц.

Тщательно готовились

Как сообщили в МВД Башкирии, подготовка к ограблению была тщательной. Для реализации своего плана злоумышленники купили автомобиль «ВАЗ-2110», который они бросили впоследствии в соседнем микрорайоне.

Как тогда сообщалось в телеграм-каналах, что преступники вероятнее всего вошли в помещение при помощи магнита, которым они подперли дверь во время обеденного перерыва у кассира. После ограбления на выходе их уже ждала машина, в которую мужчины запрыгнули на ходу и скрылись в неизвестном направлении.

Нашли в соседнем регионе

Во время расследования полицейским удалось установить, что налетчики находятся в Ижевске, где их впоследствии и задержали сотрудники Росгвардии. Как выяснилось, на украденные деньги подозреваемым удалось купить автомобили «Лада Приора» и «Шевроле Нива». Во время обысков у них также обнаружили деактивированный автомат Калашникова и часть похищенных денежных средств.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в настоящий момент их уже доставили в Уфу. Меру пресечения планируют избрать в ближайшее время. По данному факту следователем ГСУ МВД по Республике Башкортостан было возбуждено уголовное дело по признакам разбоя.