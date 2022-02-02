«Снега по пояс!»: в Башкирии из-за огромных сугробов на дороге дети не смогли попасть в школу

Дороги занесло непроходимыми сугробами. Фото: Николай А.

Вчера вечером Башкирию накрыло снегопадом. Люди жалуются, что из-за огромных сугробов не пройти по улицам, а в снежной каше буксуют и застревают машины. Как выяснилось, со снежным апокалипсисом и дефицитом дворников и тракторов столкнулась не только Уфа, но и другие города республики. Например, многодетный отец из Белебея Николай А. пожаловался, что из-за нечищеных дорог и огромных снежных наносов двое его детей не смогли добраться до школы и были вынуждены пропустить занятия.

АВТОБУС ОТМЕНИЛИ, А ДО ОСТАНОВКИ 1,5 КИЛОМЕТРА

В беседе с «Комсомолкой» Николай рассказал, что микрорайон Чайковка, где живет его семья, хоть и находится в черте города, но на самой его окраине, поэтому добираться до гимназии, где учатся его дети, нужно только на транспорте.

- У меня двое школьников – один ходит в пятый класс, другой – в третий. Раньше детей забирал школьный автобус, но с нового года в администрации решили, что это невыгодно, и автобус отменили. Теперь по утрам я вынужден отпрашиваться с работы, чтобы отвезти детей в школу, а жена потом отпрашивается днем и отвозит их домой. Вчера вечером и всю ночь валил снег, а когда я утром вышел из дома, то двор просто завалило снегом. Сугробы были по полтора метра! Конечно, машину заблокировало, и я не смог выехать со двора. Идти до дороги почти 400 метров, и все это расстояние я шел, проваливаясь по пояс в снег! Конечно, о том, чтобы тащить по таким сугробам детей, и речи не шло. Тем более, что до остановки общественного транспорта идти еще с полтора километра, а рядом железная дорога. А потом полчаса ждать битком забитый автобус… спасибо учителю, которая вошла в наше положение, - возмущается Николай.

Тащить детей по снегу родители не решились. Фото: Николай А.

По словам мужчины, он неоднократно обращался в коммунальные службы и даже оставил обращение на странице Радия Хабирова в соцсетях. Только после этого его жалобу рассмотрели и пообещали, что почистят дорогу.

- Сейчас в нашу сторону едет трактор, чистит дорогу. Уже три часа доехать никак не может. А если ночью снег усилится, и снова все заметет? Опять школу пропускать? – сокрушается многодетный отец.

Больше всего Николай надеется, что в администрации обратят внимание на его просьбу и вернут школьный автобус, поскольку он необходим не только им, но и другим семьям.

В свою очередь, в администрации мужчине разъяснили, что его обращение принято в работу.

- В период интенсивного снегопада техника выходит на очистку города в 4:00 часа. Первоочередно очищаются дороги, где проходит маршрут пассажироперевозок, а также тех дорог, вблизи которых имеются социально-значимые объекты. После проводится очистка дорог по второстепенным улицам и микрорайонам. Заявку на расчистку улицы Шестой в микрорайоне Чайковка направили подрядчику, - уточнили в администрации Белебеевского района.