«Появились проблемы с речью и перекосило лицо»: кадетка из Башкирии продолжает бороться с редкой болезнью

Алина собирается успешно сдать ЕГЭ и дальше идти к своей мечте стать следователем. Фото: соцсети

В прошлом году «КП-Уфа» уже писала о 16-летней жительнице Туймазов Алине Мусиной, у которой обнаружили редкое и очень опасное заболевание – диффузную глиому ствола головного мозга. Это злокачественное образование, которое отличается быстрым ростом и непредсказуемым течением болезни.

Несмотря на свой непростой диагноз, Алина не сдается и по-прежнему мечтает поскорее вырасти и стать следователем, чтобы распутывать сложные преступления. Но пока болезнь, к сожалению, не отступает.

«УХУДШИЛАСЬ РЕЧЬ, И НОГА ПОЧТИ НЕ СЛУШАЕТСЯ»

Напомним, что впервые болезнь проявилась еще осенью 2020 года, когда девочка стала жаловаться на сильные головные боли, а потом заметила, что ноги и руги стали плохо слушаться. Когда уже появились проблемы с речью и перекосило лицо, мама Алины заподозрила у дочери инсульт и отвела ее в больницу. На КТ обнаружилось объемное образование, которое затронуло самый важный и сложный участок – ствол головного мозга, отвечающий практически за все жизненно важные функции организма.

- В Уфе нас сразу отказались оперировать, поэтому пришлось ехать в Москву. К сожалению, врачи там не смогли полностью убрать опухоль, лишь только ее часть, которая выходила за пределы ствола мозга. Потом нам назначили фотонную терапию, которую мы проходили в центре радиологии. Сейчас дочь находится в Уфе и проходит курс химиотерапии, в врачи наблюдают за ее состоянием, - рассказывает мама Алины Гульназ Мусина.

Конечно, говорить о выздоровлении еще очень рано. И хотя результаты МРТ показывают уменьшение опухоли в размерах, состояние Алины оставляет желать лучшего. Девочке трудно ходить и разговаривать, правая нога почти не двигается, часть лица охвачена парезом. Врачи также не дают никаких четких прогнозов, поскольку глиома – болезнь редкая и непредсказуемая.

- Мы тоже не смотрим на статистику, а верим в лучшее. Все индивидуально: кто-то не справляется, а кто-то выходит в ремиссию и спокойно живет дальше. Организм дочери молодой, и мы верим, что он справится с болезнью, - надеется мама Алины.

Сама же Алина старается не пропускать занятия в выпускном классе кадетской школы. Вместе с мамой они даже переехали в Октябрьский поближе к школе, правда, сейчас учеба проходит в дистанционном режиме из-за ковида, а Алине опасны любые инфекции.

- Впереди ЕГЭ, дочка уже начинает к нему готовиться. Конечно, вопрос о том, куда поступать после школы, мы пока не поднимаем. Сейчас главное выздороветь, а для остального у нас впереди еще очень много времени, - улыбается мама Алины.

«КП-Уфа» желает Алине скорейшего выздоровления и исполнения ее самых заветных желаний.