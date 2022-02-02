Мы узнали, в каких районах и городах Башкирии самый грязный воздух

Самый низкокачественный воздух оказался вовсе не в крупных городах республики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Едва ли не всю прошлую неделю жители южных городов Башкирии и Уфы жаловались на химический запах на улицах. Горожане обрывали телефоны всевозможных инстанций и строчили гневные комментарии в соцсетях у главы региона Радия Хабирова.

По жалобам жителей постоянно выезжали специальные передвижные лаборатории Минэкологии, которые проводили заборы воздуха. Результаты проб инспекторы передали в надзорные органы, которые теперь должны провести проверки на крупных промышленных предприятиях и наказать виновных.

Пока Роспотребнадзор и Росприроднадзор разбираются в причинах и масштабах загрязнения воздуха промышленными выбросами в Стерлитамаке, Салавате, Ишимбае и Уфе, в атмосферу продолжают попадать и ставшие уже привычными выхлопные газы. Ну и другие виды загрязняющих веществ, таких как пыль также витает в воздухе.

Воспользовавшись специальным интерактивным сервисом Brezzometer.com мы решили узнать, где в Башкирии самый грязный воздух прямо сейчас. Как отмечают разработчики сайта, он в реальном времени показывает «качество атмосферного воздуха». То есть, на карте можно увидеть, где больше всего пыли и других «тяжелых» элементов, способных повлиять на здоровье человека.

С помощью специального сервиса можно увидеть карту загрязнения воздуха в Башкирии в реальном времени

И так, согласно данным сервиса Brezzometer.com, самый низкокачественный воздух с большим количеством вредных примесей, прямо сейчас замечен около двух деревень в Стерлитамакском районе – Васильевке и Байраке. Также сильное загрязнение замечено в райцентре Стерлибашево и между населенными пунктами Табулда – Кундряк – Караяр Стерлибашевского района.

В окрестностях Уфы самый некачественный воздух сервис показывает на дороге между Мударисово и Николаевкой в Уфимском районе, а также в Суровке. Чуть меньше пыли и тяжелых веществ в воздухе над Шакшой, Романовкой, Мармылево и Ветошниково – там качество воздуха в «оранжевой» зоне. Это чуть получше, чем «красная».

Также в «оранжевой» зоне качество воздуха над райцентром Киргиз-Мияки и чуть южнее города Салават. Ну и на дороге между Салаватом и Кантюковкой сервис фиксирует такое же количество загрязняющих веществ. А вот около Стерлитамака самый «грязный» участок оказался на части Белорецкого тракта от улицы Трубная и до реки Белая. В самом городе «тяжелых» веществ не так много.