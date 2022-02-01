Стихи на кухне и физкультура по видео: исповедь мамы с двумя школьниками, которые ушли на дистант

Когда на дистант уходят сразу несколько детей-школьников, сохранять спокойствие нелегко Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Башкирию накрыло пятой волной коронавируса. Возле поликлиник столпились огромные очереди из пациентов, лаборатории перешли на круглосуточный режим работы, а ежедневное число заболевших стремительно приближается к сотне.

Особенностью новой волны ковида стала высокая заболеваемость среди детей и подростков. И хотя многие из них переносят болезнь в легкой или бессимптомной форме, в Минздраве настоятельно рекомендуют воздержаться от посещения многолюдных мест, а при малейших признаках недомогания оставаться дома. Сейчас коронавирус выявили у 3329 школьников, к тому же свирепствуют ОРВИ и грипп, поэтому целые школы и отдельные классы массово уходят на дистанционное обучение. В соцсетях родители поделились на два лагеря: первые убеждены, что все учебные заведения нужно полностью переводить на дистант, пока волна заболеваемости не стихнет. Вторые уверены, что дистанционка – худшее из зол. И дети нормально не учатся, и заразиться могут, где угодно.

«РАДОСТНАЯ» НОВОСТЬ

Лично я, как мать двоих школьников, уверена: даже недельный дистант отражается не только на знаниях, но и на нервах родителей. А теперь знаю это и на личном опыте.

- Сегодня на занятиях было всего 8 человек, и нас на неделю отправили на дистанционку! Правда, здорово? – огорошил меня на днях сын-второклассник. – Будем вместе делать уроки, а ты поможешь мне с рисованием.

- Уважаемые родители, в связи с большой заболеваемостью наш класс на неделю переходит на дистанционное обучение. Уроки будут проходить в онлайн-режиме, - «обрадовал» вечером школьный чат дочери-пятиклассницы.

Радости действительно мало: я тоже временно работаю удаленно. А это значит, что мы будем тесниться в двух маленьких комнатах, перекрикивая друг друга, и делить несчастный ноутбук на троих. И так целую неделю, а может, и больше. С нынешней эпидситуацией не исключено, что дистанционка затянется еще на неопределенный срок.

И как учителя успевают все объяснить и еще задания проверить? Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСТРАНСТВО И НЕ СОЙТИ С УМА

Утро понедельника. 8.00. Просыпаюсь от того, что дети едва ли не дерутся, выясняя, кому же достанется ноутбук для учебы. Приходится напомнить, что я, вообще-то, планирую сама на нем поработать, после чего вручаю одному планшет, второму мобильный, на которых еще с вечера установила необходимые приложения для связи с учителем.

Учебный процесс в разгаре. Одним ухом прислушиваюсь к дочери, которой учитель математики пытается объяснить правила сложения десятичных дробей, другим – как сын-второклассник постигает азы ударных и безударных гласных. Сосредоточиться на собственной работе в гудящем улье не получается…

Вскоре начинаются крики и претензии, что «ничего не слышно, убавьте свой звук». Уже нервно подгавкивает собака, а у меня начинает дергаться глаз. Решение пришлось принимать радикальное: дочь читает стихотворение наизусть на камеру на кухне, а сын демонстрирует технику выразительного чтения… в туалете.

И ЕЩЕ МИЛЛИОН «ПОЧЕМУ»

Кто-нибудь объяснит мне феномен: почему умные и сообразительные в школе дети дома превращаются в тугодумов, которые совершенно не в состоянии понять, чего от них хочет учитель? Элементарные примеры и упражнения превращаются в невыполнимое препятствие, поэтому приходится сидеть с каждым и разжевывать им материал? А потом еще следить, чтобы при записи в тетради они не наделали миллион ошибок! Мне уже хочется поставить памятник учителям и помолиться всем богам, чтобы дети поскорее вернулись за парты.

Еще одна загадка: почему приложения, безукоризненно работающие в обычный день, во время дистанционки начинают так безбожно тупить? То пропадет звук, то тормозит изображение, то программа вообще зависает, и приходится перезапускать ее заново! За это время в мессенджерах от учителей прилетает еще с десяток новых заданий, и в итоге ты уже просто не понимаешь – что конкретно нужно делать в данный момент. А тут и новая засада: выполненное задание нужно срочно (и ни секундой позже!) сфотографировать и отправить учителю на проверку. Где там мой стратегический запас пустырника?

ФИЗКУЛЬТПРИВЕТ НА КАМЕРУ

Ближе к часу дня можно выдохнуть. Очные занятия закончились, можно переходить к «самостоятельным» урокам вроде ИЗО, технологии и… физкультуры.

- Ма-ам, а помоги мне нарисовать дерево! И еще человечка, а то у меня совсем некрасивый, а учитель сказала – это на конкурс, - канючит младший сын.

- А мне задали сшить игольницу, а у меня нитка в иголку не вдевается. Ну помоги, а! – не отстает дочь.

Мысленно прошу прощения у редактора, который явно сегодня от меня статьи не дождется, и иду помогать детям рисовать их рисунки, клеить поделки, шить игольницы и еще миллион очень важных вещей, с которыми самостоятельно они справиться почему-то, увы, не могут.

Ну почему дети, учась дома, не способны сосредоточиться на уроках? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кстати, еще вопрос. А обязательно записывать на видео прыжки на месте и приседания? Неужели учитель реально потом сидит и пересматривает сотни однотипных видео, которые ей за день прислали ученики? Наверное, написать доклад или реферат на тему важности физической культуры – куда более полезное занятие, но кто-то сверху решил иначе.

Что, уже время обеда? Ну что же, дети, марш за стол, а потом приступим к домашнему заданию. Ух ты, сколько всего задали! Может, к вечеру и управимся…

ВМЕСТО ПОСТКРИПТУМА

Уже предвкушаю шквал недоумения: мол, кто виноват, что у тебя дети несмышленые и не самостоятельные. Со мной, к сожалению, солидарны оба родительских чата: многие родители жалуются, что на дистанте дети становятся рассеянными, не могут сосредоточиться на уроках и с трудом воспринимают новый материал. А потом эти пробелы в знаниях накапливаются и превращаются в огромную проблему в конце учебного года.

Конечно, в нынешней ситуации, когда целые классы косит ковид и ОРВИ, дистант – это вынужденное решение, и только карантин способен остановить распространение болезни. Хочется лишь только верить, что совсем скоро ковидная волна пойдет на спад, а дети снова вернутся за парты в школы.