В Уфе состоится спектакль с непрофессиональными актерами «На всякого мудреца довольно простоты»

Приключения главного героя, который не богат, но весьма амбициозен, является олицетворением того, что частенько происходит и в наши дни. История про молодого авантюриста, который стремится любыми путями добиться успеха в обществе, понравится и молодой, и более взрослой публике.

Главный герой Егор Дмитриевич Глумов - молодой дворянин из обедневшей семьи. Он талантлив, умен, образован и чертовски хорош собой, но все эти качества ничего не значат, если нет денег. Понимая, что честным путем успешную карьеру сделать невозможно, Глумов решается на хитроумную интригу, а каждый свой шаг, каждое событие записывает в дневник. Используя слабости своего влиятельного дядюшки и его окружения, Глумов стремительно приближается к своей цели. Но, окрыленный успехами, он забывает, что и у него есть одна слабость, из-за которой можно в одночасье лишиться всего достигнутого.

Проект поможет реализовать скрытые актерские таланты, прочувствовать, что такое театр, получить эмоции от выступления на большой сцене в присутствии огромной публики.

В рамках проекта «Большая сцена» эта комедия предстанет в новом свете.

Приобрести билеты можно будет на сайте Башкирского государственного театра оперы и балета.

Заказ билетов: +7(347)272-77-12, ticket@bashopera.ru