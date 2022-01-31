На удаленку переводят учеников с 1 по 11 классы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти приняли решение перевести двадцать одну из 126 уфимских школ полностью на дистанционное обучение. Как пояснили в пресс-службе городской администрации, на такие меры решено было пойти из-за вспышек коронавируса, а также ОРВИ среди детей. На дистант школьники уйдут как минимум до следующей недели – удаленный формат обучения продлится с 1 по 7 февраля.

Согласно распоряжению оперативного штаба Башкирии по борьбе с коронавирусом, на дистанционку уходят ученики с 1 по 11 классы в 21 школе Уфы. Власти отмечают, что специалисты будут следить за развитием ситуации с заболеваемостью детей и, в случае если прирост заболевших будет продолжаться, то дистант продлят еще на семь дней. Решение об этом будет принято на следующем заседании регионального Оперштаба по борьбе с COVID-19.

Публикуем полный список школ Уфы, которые переводят на дистанционное обучение с 1 февраля 2022 года

В Демском районе: школы №№ 104 и 113;

В Калининском районе: Центр образования № 53, Лицей №58, Гимназия №105;

В Кировском районе: Гимназия №3, Школа №14;

В Ленинском районе: Башкирский лицей №2, школа №24, Центр образования №35;

В Октябрьском районе: Школы №№ 31, 97, 124;

В Орджоникидзевском районе: Центр образования №69, Школы №№ 80 и 99, Уфимская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой;

В Советском районе: Школы №№ 27, 96, 100 и 117.