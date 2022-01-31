В Уфе двое взрослых и ребенок спаслись от рухнувшего снега благодаря капризам малыша

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Уфе двое взрослых и ребенок сумели спастись от внезапно рухнувшего с крыши снега благодаря капризам малыша. Трагедия чуть было не произошла на улице Большая Московская. Видео, на котором запечатлен инцидент, было опубликовано в социальных сетях.

На видеопубликации зафиксировано, как ничего не подозревающие женщины стоят возле подъезда. Внезапно, стоящий рядом с ними ребенок, начинает на что-то жаловаться. Все трое буквально успели отойти на полметра в сторону, как вдруг на то место, где они были мгновенье назад, падает груда снега.

Пользователей социальных сетей видео с чудесным спасением одновременно обрадовало и возмутило. Многие отметили, что если бы коммунальные службы города исправно и своевременно выполняли свою работу, подобной ситуации могло бы и попросту не возникнуть.

Надо отметить, что проблемы с уборкой снега в Уфе возникли еще в начале месяца. По словам и.о. министра ЖКХ республики Алана Марзаева так происходит из-за того, что в башкирской столице существует острая нехватка дворников и операторов коммунальной техники. По словам чиновника, причиной дефицита стали низкие зарплаты рабочих.

В свою очередь, в беседе с «Комсомолкой» дворник из Орджоникидзевского района Уфы рассказала, что коммунальщики действительно вынуждены массово увольняться, так как им не платят достойное жалование и не предоставляют жилье.

Напомним, в прошлом году в Уфе целая «лавина» обрушилась с крыши морга на двух женщин. В результате происшествия пострадали жительницы 29 и 57 лет. К счастью, они отделались всего лишь небольшими травмами, после оказания помощи медики отпустили их домой.