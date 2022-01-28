Души не чаяла в старших: у мамы из Башкирии, которая выкинула младенца в мусор, есть двое сыновей

Женщина в одиночку воспитывала двух сыновей. Фото: соцсети

Стала известна личность женщины из Башкирии, которая выкинула своего новорожденного сына на свалку. Ей оказалась 26-летняя жительница Мелеуза Луиза Я. (имя изменено – Ред.). Сейчас женщину допрашивают следователи, пытаясь понять причины и мотивы такого страшного поступка, а судмедэксперты выясняют – реально ли малыш родился мертвым, как утверждает мать, или его засунули в мусорный пакет еще живым.

ДО ПОСЛЕДНЕГО СКРЫВАЛА БЕРЕМЕННОСТЬ

Как удалось выяснить «КП-Уфа», Луиза Я. уже воспитывает двух сыновей 3 и 4 лет, а вот со своим супругом женщина не так давно развелась, кто отец третьего малыша - пока неизвестно. Последний год Луиза проживала вместе с мальчиками и пожилой мамой. По словам нашего источника, семья жила довольно скромно, но никаких претензий со стороны соседей или органов опеки никогда к ним не поступало. В соцсетях Луиза часто выкладывала фотографии своих сыновей, посвящала им нежные послания, именно поэтому многие до сих пор недоумевают – почему своего мертворожденного (во всяком случае, как сама утверждает женщина) она просто выбросила на свалку, завернув в мусорный пакет.

С мужем Луиза развелась около года назад. Фото: соцсети

В 2015 году Луиза отправилась учиться на зоотехника, а после окончания учебы устроилась на работу на местную птицефабрику. Свою беременность женщине удалось скрывать до последнего, и даже когда роды начались прямо на рабочем месте, поблизости никого не оказалось, чтобы вызвать скорую. В итоге, как убеждает мать, ее сын родился уже мертвым, поэтому она очень растерялась и не стала никого звать на помощь, а просто сначала завернула тельце малыша в мусорный пакет и положила за окно, а потом выбросила в бак для отходов. Позже обледенелое тело малыша обнаружили работники сортировочного комплекса на мусорном заводе и вызвали полицию.

- После разгрузки спецтехники пакет с ребеночком попал на сортировочную ленту одним из первых. Это говорит о том, что он попал в кузов автомобиля с одной из контейнерных площадок в конце рейса. Уже по данным из нашей автоматизированной системы управления удалос установить последние посещенных локации, - пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе регоператора «Эко-Сити».

Тело младенца обнаружили сотрудники мусоросортировочного комплекса

ПОКА ОСТАНЕТСЯ ДОМА С ДЕТЬМИ

На время доследственной проверки Луиза пока остается дома вместе с детьми. Следователи уже осмотрели место происшествия, опросили возможных свидетелей, а также отправили тело младенца на судмедэкспертизу, чтобы установить причину его смерти. В свою очередь, источник «КП-Уфа» подчеркивает, что пока никаких оснований для возбуждения уголовного дела нет, и есть вероятность, что женщина действительно говорит правду. К проверке подключилась и региональная прокуратура, которая оценит работу органов опеки, которые должны выявлять неблагополучные семьи и детей, которым грозит опасность.

- Кроме того, будет проверено исполнение работодателем роженицы требований трудового законодательства в части соблюдения прав беременной. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.