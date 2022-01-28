Мы выяснили, как удалось найти женщину, которая выбросила новорожденного сына по помойку в Башкирии

Тело малыша в пакете нашли на транспортировочной ленте Фото: Алексей БУЛАТОВ

Женщину, выбросившую младенца на помойку, удалось найти благодаря системе работы регионального оператора по сбору и сортировке мусора в Башкирии.

Громкая история, произошедшая накануне в башкирском городе Мелеуз, продолжает будоражить умы жителей республики. В минувший четверг, 27 января, на мусоросортировочном комплексе было обнаружено бездыханное тело новорожденного младенца. Шокирующая новость быстро распространилась по соцсетям и мессенджерам вместе с жуткой фотографией мертвого ребенка. Жители небольшого городка до последнего надеялись, что это неправда, но, к сожалению, информация подтвердилась.

Сейчас СКР по Башкирии проводит проверку по факту обнаружения мертвого младенца, с его матерью беседуют следователи. Найти ее удалось благодаря, в том числе, оперативным действиям как сотрудников правоохранительных органов, так и сотрудников регионального оператора «Эко-Сити» - именно этой компании принадлежит комплекс по сортировке мусора, и они же занимаются вывозом отходов по всему Мелеузу.

Собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах сообщает, что в беседе со следователями мать клянется, будто ребенок уже родился мертвым. По ее версии, родила она прямо на рабочем месте – 26-летняя женщина работает на местной птицефабрике. Насколько правдивы ее слова, покажут теперь только результаты судебно-медицинской экспертизы.

Представители мусорного полигона «Эко-Сити», где была сделана страшная находка, рассказали «Комсомолке» как именно удалось выйти на след матери. Для этого сотрудники регоператора вычислили, откуда именно поступила партия мусора.

- После разгрузки спецтехники на мусоросортировочном комплекте пакет с ребеночком попал на сортировочную ленту одним из первых. Это говорит о том, что он попал в кузов автомобиля с одной из контейнерных площадок в конце рейса. Коллеги с мусоросортировочного комплекса оперативно собрали данные из нашей автоматизированной системы управления о последних посещенных локациях. К расследованию ситуации подключились следственный комитет, прокуратура и следственный отдел полиции Мелеузовского района, - пояснили в «Эко-Сити».

Благодаря тому, что регоператор отслеживает передвижения своих мусоровозов, и получилось оперативно найти точное место, откуда конкретно пакет с телом младенца попал в мусорку.

- Удалось установить точное место происшествия и найти маму этого ребенка. Что побудило ее поступить с малышом именно таким образом, а также причину смерти сейчас устанавливают следственные органы, - прокомментировали «КП-Уфа» в офисе регоператора «Эко-Сити».