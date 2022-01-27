«Мы затарились продуктами!»: жители Башкирии застряли в аэропорту Стамбула из-за аномального снегопада

Жители Башкирии сутки ждали самолет из Стамбула в Уфу Фото: https://www.instagram.com/pohod_kruglii_god_slv/

Жители Башкирии застряли в заснеженном аэропорту Стамбула и больше суток не могли вылететь домой.

25 января на турецкую столицу обрушился аномальный снегопад. В городе выпало более 50 сантиметров снега, а осадки продолжались. Наши федеральные коллеги из kp.ru писали, что изначально в столице Турции застряли около двух тысяч русских туристов – по мере улучшения погоды авиакомпании начали постепенно вывозить их.

Туристам из Уфы не повезло больше всех. Их рейс N4-5886 должен был вылететь днем 26 февраля, но был отложен. Жители республики провели в аэропорту весь день, а потом их и вовсе перевезли в отель – рейс вновь отложили, но уже на утро 27 января. Разумеется, что недовольные пассажиры начали возмущаться в соцсетях.

- Наш рейс переносили уже несколько раз. Мы должны были улететь в 12.30, но в итоге целый день гуляли. Нам ставят время вылета – 5 утра будущего дня. Мы затарились продуктами, вдруг ожидание будет долгим. Несмотря на все, мы полны оптимизма! – говорит одна из туристок.

Примечательно, что в аэропорту застряли и жители соседней с Уфой Казани. 26 января представители двух республики объединились и потребовали от их авиакомпании поскорее решить возникшую проблему. Благодаря совместным усилиям, под вечер их перевезли в отель, накормили и предоставили комнаты. Под утро туристов доставили в аэропорт.

- Нас уже начали сажать в самолет. Все авиалинии отправляли всех. Только Нордвинд относился «наплевательски». Мы добились отеля, помылись, поели. Пассажиры самолета Стамбул-Уфа ждали самолет сутки. Стамбул - Казань трое суток! - рассказала «КП-Уфа» пассажирка Гульнара.

Согласно сервису FlightRadar, вылет самолета с жителями Башкирии запланирован на 12.55 по уфимскому времени. Если не возникнет никаких проблем, то в Уфе они окажутся примерно в 15.00 по местному времени.

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