В мэрии Уфы объяснили, как перевести школьников на дистант Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В мэрии Уфы ответили, что делать родителям, которые хотят перевести детей на дистант из-за коронавируса в 2022 году.

Пандемия внесла существенные изменения не только в жизни взрослых, но и детей. В 2020 году ребята впервые узнали, что такое дистанционное обучение. По крайней мере в Башкирии первый год прошел относительно спокойно, хотя иногда на местах встречались технические трудности. В любом случае, спустя два года учительское сообщество уже точно знает, что такое дистанционное обучение и как его проводить.

К сожалению, ковид и ОРВИ никуда не ушли, и из-за их распространения в школах Башкирии продолжают частично вводить дистанционное обучение зимой 2022 года. Как правило, детей отправляют домой после того, как в классе находят ученика с положительным ПЦР-тестом или начинают болеть более 20% учеников.

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Тем не менее, родителям, которые беспокоятся за здоровье ребенка с серьезными заболеваниями, дали возможность попросить отправить чадо на дистант. Пока в Башкирии такая практика применяется только в отношении ребят, которые столкнулись с диабетом или болезнями сердца. В мэрии Уфы объяснили алгоритм действий, при желании родителей перевести ребенка на дистанционное обучение – эта информация актуальна для всей республики.

Родителям или законным представителям школьника нужно обратиться к директору школы с просьбой перевести ребенка на дистант. После этого в адрес руководителя учебного заведения в свободной форме пишется заявление о просьбе перевести ребенка на дистант. Если в школе не в курсе о медицинских проблемах ученика, то родителям необходимо предоставить подтверждающие документы. Затем директор школы готовит специальный акт и переводит отдельного ученика на дистант.