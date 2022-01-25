Трагедия на заводе и приговор отцу-насильнику: самые громкие ЧП, которые произошли в Башкирии на прошлой неделе

Пострадавшая сотрудница завода скончалась в реанимации ожогового отделения

На прошлой неделе в Башкирии произошли сразу несколько громких ЧП: несчастные случаи на крупном заводе, вспышка коронавируса и шокирующая история насилия над детьми. «Комсомолка» вспоминает события, которые потрясли всю республику.

РАБОТНИЦА ЗАВОДА СКОНЧАЛАСЬ ПОСЛЕ ПОЖАРА

Утром, 17 января в сборочном цехе УМПО случилось возгорание. Из-за вспыхнувшего бензина на мойке деталей серьезно пострадали 2 работницы предприятия. Они получили 70-90 процентов ожогов тела и в критическом состоянии были доставлены в больницу. К сожалению, одна из пострадавших скончалась 22 января в реанимации – ее похоронили в закрытом гробу. За жизнь второй работницы завода по-прежнему борются врачи.

УФИМЦА СБИЛ ПОЕЗД

Еще один трагический случай произошел на УМПО в тот же день, 17 января. 22-летний заводчанин шел на работу, но переходя ж\д пути, замешкался, и в этот момент его сбил поезд. От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия. Позже его коллеги расскажут, что несчастного случая могло и не быть, если бы дорогу от платформы к заводу вовремя чистили, и людям не приходилось бы пробираться по узкой тропинке в неположенном месте.

ВСПЫШКА КОВИДА В РДКБ

В крупнейшей детской больнице возник очаг коронавируса. Как сообщили в региональном Минздраве, предполагаемым источником инфекции стала мать пациента, которая поступила в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей без симптомов COVID-19. На 4 день у женщины поднялась температура, после чего ее выписали домой. У всех пациентов и персонала отделения взяли ПЦР, где выявилось несколько случаев бессимптомного носительства у малышей и их родителей. Детей с положительным тестом перевели в инфекционный госпиталь на базе больницы №17. Отделение закрыли на карантин и дезинфекцию, а сама РДКБ продолжает работать в штатном режиме.

ЖИТЕЛЬ БАШКИРИИ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАСИЛОВАЛ СВОИХ ДОЧЕРЕЙ

В Учалинском суде вынесли приговор 46-летнему мужчине, который на протяжении 11 лет насиловал собственных несовершеннолетних дочерей и падчерицу. Как оказалось, в декабре 2020 года в прокуратуру обратились две дочери подсудимого и заявили, что отец домогался до них с 2009 по 2020 годы, причем на тот момент девочкам было всего от 4 до 13 лет. В 2018 году падчерица забеременела и родила ребенка.

Сам мужчина свою вину всячески отрицал, уверяя, что дочери его оговорили. Однако доказательства его вины были стопроцентные, и суд приговорил его к 17,6 годам с отбыванием в колонии строгого режима.