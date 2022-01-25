В Башкирии осудили гонщика-мажора, сбившего подростка в День Победы

О гонках Ханмурзину-младшему пока придется забыть. Фото: соцсети

В Салавате вынесли приговор сыну депутата, который сбил 17-летнего парня на своей иномарке. 20-летнего Германа Ханмурзина признали виновным в нарушении правил дорожного движения, из-за которого пострадавший едва не остался глубоким инвалидом, но приговорили не к реальному сроку, а лишь к ограничению свободы и денежному штрафу в 100 тысяч рублей. Родные Вильдана Д. признаются, что огорчены столь мягким приговором – ведь сам парень еще до сих пор не восстановился до конца после аварии.

Сейчас Вильдану предстоит долгое восстановление. Фото: соцсети

ПРОЛЕТЕЛ 13 МЕТРОВ

Напомним, все произошло в ночь с 9 на 10 мая 2021 года. Герман Ханмурзин гонял по ночному Салавату на своем новеньком черном BMW, а когда решил проскочить на запрещающий сигнал светофора на улице Островской, то не успел притормозить и на большой скорости сбил Вильдана Д., который шел провожать свою девушку домой после салюта. Как рассказывала в беседе с «Комсомолкой» сестра Вильдана Кристина Арсланова, ее брат пролетел почти 13 метров и сильно ударился головой об асфальт. В бессознательном состоянии и с многочисленными переломами его отвезли в больницу, сделали трепанацию черепа, после чего Вильдан впал в кому. Долгое время парень находился на аппарате ИВЛ, и лишь спустя несколько месяцев постепенно начал идти на поправку. По словам сестры, до полного восстановления Вильдану еще очень далеко. Он с трудом ходит, у него очень плохо работает рука, поэтому даже на учебу вернуться парень не может – пришлось в колледже брать академический отпуск.

Дорогая иномарка отбросила парня на несколько метров. Фото: соцсети

Сам же Герман Ханмурзин – личность в Салавате весьма известная. Сын депутата, знаменитый мотогонщик-спидвеист, участвующий и занимающий призовые места в мировых состязаниях. С места преступления он скрываться не стал, однако, прибывшим полицейским сразу заявил: он не причем, ехал по правилам, а Вильдан сам на дорогу на красный свет выбежал. Вот только проверить достоверность слов Ханмурзина-младшего так и не удалось. По невероятной случайности камера уличного видеонаблюдения на перекрестке в этот вечер забарахлила и сломалась.

ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ ВМЕСТО РЕАЛЬНОГО СРОКА

Даже на время следствия Германа Ханмурзина отправили не в СИЗО, а домой с ограничением свободы. В суде объяснили такое решение просто: преступление было совершено небольшой тяжести, поэтому реально изолировать парня вовсе не требовалось.

В итоге Ханмурзина-младшего все же признали виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», хотя сам он во время заседания своей вины так и не признал. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет ограничения свободы (не выходить из дома по ночам и вечерам, не посещать массовые развлекательные мероприятия и т.д.), а также лишил водительских прав на 1,6 года, а также выплатить штраф в 100 тысяч рублей, хотя сами родственники Вильдана запрашивали 15 миллионов в качестве моральной компенсации. Пока приговор в законную силу не вступил.