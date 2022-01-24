В полицию позвонил ребенок: история поисков 7-летней девочки в Уфе получила неожиданное завершение

Очевидцы засняли, как полиция и волонтеры опрашивали всех прохожих

Вчера Уфу взбудоражило сообщение о разлетевшееся по мессенджерам и соцсетям. В сообщении говорилось о том, что в Черниковке на пересечении улиц Мира и Кольцевой неизвестный мужчина похитил девочку лет 7 в ярко-розовом костюме. В пресс-службе МВД по Башкирии тогда уточнили, что «по имеющимся сведениям, информация из сообщения не подтвердилась». Впрочем, как выяснилось, позже, ситуация оказалась не столь однозначной и фейком сообщение назвать нельзя, ведь информация о похищенном ребенке действительно в полицию поступала.

- Это случилось на улице Льва Толстого, 13. Коллега скинула в рабочий чат фотографию двора, где стоит полиция. Я уточнила адрес и через 10 минут уже была там. Оказалось, действительно, и полиция, и ДПС, и волонтёры уже все там были. По кварталу вокруг они людей останавливали и что-то спрашивали. Я сама лично подошла к сотруднику полиции и спросила – правда это или нет, и он пояснил, что был вызов о краже девочки. Якобы мальчик-свидетель увидел, как девочку тащат взрослые, а она капризничает. Мол, информация отрабатывается, но пока никакого заявления от родителей не поступало, - рассказывает Анна С. (имя изменено – Ред.).

Как позже уточнил собственный источник «Комсомолки», сейчас отрабатывается версия, что девочка шла вместе со своим родственником – отцом или дядей. И, возможно, ребенок не хотел идти домой, поэтому пришлось взять его на руки. В любом случае, никаких заявлений от родителей о пропаже ребенка пока не поступало.

- Мальчик поступил абсолютно правильно, что обратился к взрослым, а те уже сообщили в полицию. В наше непростое время, особенно, после случая похищения ребенка парочкой педофилов в Костроме, нужно быть особенно бдительным и реагировать на все странные ситуации. Иногда это может спасти чью-то жизнь, - добавил собеседник «КП-Уфа».