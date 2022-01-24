В Башкирии на днях начнут вакцинировать подростков от коронавируса

На днях в республику прибудет около 2800 доз «Спутника М» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с эпидемией коронавируса в Башкирии. Опасения властей республики относительно нового омикрон-штамма оказались ненапрасными. За прошлую неделю рост заболеваемости составил 26 процентов: только за последние сутки зарегистрировано 350 новых случаев, а общее число заболевших достигло 127662 человека. Из них уже более 93 процентов выписаны с выздоровлением.

Большинство заболевших переносят коронавирус в легкой форме и на амбулаторном лечении. В больницах находятся 173 пациента – в основном, это люди пожилого возраста с хроническими заболеваниями и невакцинированные. Состояние 44 пациентов врачи оценивают как тяжелое. При этом в Минздраве республики отметили, что по указанию властей, был увеличен до 2200 коек коечный инфекционный фонд. Его занятость составляет сейчас 60 процентов.

Что касается вакцинации, то на сегодняшний день в Башкирии вакцинировано 1 компонентом 2311857 жителей республики, что составляет 93 процента от числа подлежащих иммунизации. Полностью завершили вакцинацию уже 2177837 жителей региона.

В 73 ШКОЛАХ ВВЕДЕН КАРАНТИН

Всего неделю успели проучиться школьники, а уже в 73 школах введен карантин из-за коронавируса. Как уточнила главный санитарный врач республики Анна Казак, в основном, все случаи заражения связаны с семейными очагами.

- Мы тщательно отслеживаем, чтобы в семье заболевшие при условии возможности самоизоляции максимально ограничивали взаимодействие с домочадцами. Чтобы соблюдали санобработку, проветривание и личную гигиену, - заявила Анна Казак.

В свою очередь в Минобре Башкирии отметили, что в общем рост заболеваемости в школах совсем незначительный. Так в 24 школах 36 классов переведены на дистанционное обучение, а из всего числа учеников коронавирусом заражены только 0,7 процентов. Больше всего отмечено случаев в Уфе, все случаи внимательно отслеживаются совместно с Роспотребнадзором. А вот в детских садах ситуация спокойная, и заболевших среди детей нет.

В БАШКИРИИ НАЧНУТ ПРИВИВАТЬ ПОДРОСТКОВ ОТ КОВИДА

В Башкирии совсем скоро начнут прививать от коронавируса детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Уже на днях в республике ожидается первая поставка 2,8 тыс. доз вакцины от COVID-19 для детей «Спутник М». Напомним, что ранее в Минздраве республики заверили, что вакцинация детей будет проводиться исключительно на добровольной основе и с согласия родителей.

Ранее Максим Забелин сообщил, что его сын сделал прививку, и рассказал о его самочувствии.

— Был только небольшой дискомфорт в месте инъекции первые несколько часов после укола, и всё. У него достаточный уровень антител, поэтому прививка никак не повлияла на качество его жизни. Сейчас сын чувствует себя более уверенно и безопасно, но при этом всё равно соблюдает все необходимые меры предосторожности, — рассказал Забелин.

ОСТАНОВИЛИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

Также из-за роста заболеваемости в Башкирии временно приостанавливается диспансеризация для граждан.

– Мы видим нагрузку на амбулаторно-поликлиническое звено. За последнюю неделю нагрузка выросла на 38 процентов. В связи с этим есть предложение о временной приостановке проведения диспансеризации с целью разгрузки первичного звена. Сейчас мы должны максимально увеличить наши силы на оказание неотложной помощи и прием пациентов амбулаторно-поликлиническом звене, – заявил глава регионального Минздрава Максим Забелин, и Радий Хабиров поддержал эту идею.