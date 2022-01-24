Лишь 55% студентов в Башкирии обучается на бюджетной основе

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Уже завтра, 25 января, все студенты страны и республики отметят свой праздник – Татьянин день. В связи с этим сотрудники Башстата решили поделиться интересными данными об обучающихся в вузах региона юношах и девушках.

Согласно информации российского Миннауки, в Башкирии специалистов с высшим образованием готовят 10 вузов. Из них – восемь государственных, и два – негосударственных. Также в республике насчитывается 17 филиалов крупных региональных университетов.

В этом учебном году численность студентов в вузах Башкирии сократилась на 1,6%. Сейчас в региональных университетах обучается 95,7 тысяч человек. Большая часть, что примечательно, числится именно в государственных учреждениях – 91,8 тысяч.

Стоит отметить, что в новом учебном году в государственные вузы Башкирии поступило 24,1 тысячи человек. Из этого числа на коммерческой основе обучается 45% (10,9 тысяч). Конкурс при поступлении в университеты республики в 2021 году составил в среднем 6,7 заявлений на одно место, на бюджетные места он оказался еще больше – 8,6.

Самыми востребованными специальностями среди абитуриентов до сих пор остаются экономические и юридические. Также молодые люди охотно поступают в университеты для получения образования в сфере информационных технологий и энергетики.

Также из представленных Башстатом данных выяснился еще один интересный факт: подавляющую часть студентов Башкирии (51%) составляют девушки. Примечательно, что большего всего их обучается на гуманитарных специальностях: экономика, здравоохранение, педагогика, культура и искусство.

В основном в государственных региональных вузах обучаются граждане России (94,2%), но в то же время студентами федеральных университетов республики являются и сотни представителей стран ближнего зарубежья. Желающих получить высшее образование в Башкирии больше всего приезжает из Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Киргизии.