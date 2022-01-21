Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В начале 2022 года в Башкирии началось распространение нового штамма COVID-19 «омикрон». Главный санитарный врач республики Анна Казак недавно сообщила, что в республике зарегистрировано уже 23 пациента, заболевших новым видом коронавируса.

ПЕРЕБОЛЕЕТ 80% ЖИТЕЛЕЙ БАШКИРИИ

Уфимский врач Глеб Глебов рассказал «КП-Уфа», что «омикрон» в пять-семь раз заразнее предыдущего штамма «дельта», однако при нем болезнь протекает гораздо легче в случае, если человек до этого уже переболел ковидом или вакцинировался. Специалист предположил, что новым видом ковида переболеет подавляющая часть жителей Башкирии.

– То, что волна «омикрона» накроет Башкирию – это бесспорно. В принципе, уже можно сказать, что новый штамм уже с нами. Им переболеет 80% населения республики в течение двух-трех месяцев. То есть, скорее всего пятая волна ковида продлится приблизительно до середины весны, – поделился прогнозом Глебов.

В связи с угрозой нового щтамма глава Башкирии Радий Хабиров изменил указ о повышенной готовности и ввел в регионе новые ограничения по коронавирусу. Руководитель республики поручили перенести все культурно-массовые мероприятия на более поздний срок. Также всем трудовым коллективам сейчас запрещается устраивать мероприятия с участием более 30 человек, а чиновников республики попросили воздержаться от проведения личных приемов граждан (при их согласии).

Специалисты предполагают, пятая волна коронавируса будет сильнее предыдущих Фото: Иван МАКЕЕВ

РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В ТРИ РАЗА

К пятой волне коронавируса готовятся и медицинские работники Башкирии. Как рассказала «КП-Уфа» пресс-секретарь Софья Алешина регионального Минздрава, в республике ожидается рост числа заболевших в два-три раза.

– В настоящее время рассчитываем количество коечного фонда и бюджет на закупки лекарственных средств. Подготовительная работа ведется, однако пока заблаговременно медикаменты не приобретаем. В любом случае проблем с этим не будет, поскольку уже с начала января держим ситуацию на контроле. Мы видим, как развиваются события за рубежом и в Москве, и понимаем, что возможного всплеска заболеваемости нам не избежать, – рассказала специалист ведомства.

УВЕЛИЧЕНИЕ КОЕЧНОГО ФОНДА

Алешина поведала, что в прошлом году в пик заболеваемости в Башкирии было задействовано порядка 37 медицинских организаций и коечных фонд для больных COVID-19 составлял 8 150 мест.

– Те же учреждения сейчас готовы к оперативному перепрофилированию в период новой волны заболеваемости. Решение о том, на базе каких именно региональных больниц потребуется организовать ковид-госпитали, будет приниматься по ситуации. Это зависит от того, где будет наблюдаться быстрый рост количества инфицированных, – заявила Алешина.

В настоящее время, по словам пресс-секретаря министерства, в Башкирии разрабатывается план по увеличению количества коечного фонда до 10 тысяч мест. Однако специалисты все же надеются, что такие меры не понадобятся.

– Как отмечают эксперты, новый штамм хоть и крайне заразный, но вместе с тем болезнь при нем протекает в легкой и средней форме, и вследствие этого госпитализация пациентов требуется ощутимо реже. Поэтому сейчас есть смысл усиливать амбулаторную помощь, чтобы граждане всегда были на связи с лечащим врачом, – поведала специалист.

Увеличению коечного фонда в Башкирии должно поспособствовать строительство двух ковид-госпиталей в Туймазах и Сибае. По словам Софьи Алешиной, возведение объектов идет согласно графику, и их открытие ориентировочно состоится в марте этого года.

Помогать в борьбе новым штаммом будут учащиеся медицинских учебных учреждений Фото: Олег УКЛАДОВ

«ВРАЧЕЙ БУДЕТ НЕДОСТАТОЧНО»

Также специалист Минздрава рассказала, что, как и в четвертую волну коронавируса, при необходимости штатным работникам медицинских учреждений республики будет направлена подмога в лице молодых врачей.

– С ковидом мы живем уже два года, и потому система привлечения кадров в поликлинические и стационарные службы у нас отлажена. В случае необходимости на помощь штатным специалистам будут направлены ординаторы и студенты старших курсов. Данный вопрос уже предварительно согласован с региональными медицинскими колледжами и БГМУ, – сообщила Алешина.

По словам пресс-секретаря регионального Минздрава, осенью, во время большого всплеска заболеваемости «рук не хватало», но, тем не менее, медицинские работники выстояли. Однако, как считает специалист, то, как республика преодолеет новую волну COVID-19, зависит не от количества докторов, а действий самих жителей региона.

– Сколько бы не было врачей – их все равно будет недостаточно. Если граждане будут пренебрегать вакцинацией, соблюдением гигиены, масочным режимом и собственным самочувствием, то, естественно, мы получим и быстрый рост заболеваемости, и большую нагрузку на систему здравоохранения. Поэтому каждый гражданин ответственен не только за свое здоровье, но и за здоровье окружающих, – отметила Софья Алешина.

Вакцинация от COVID-19, как считают специалисты, способствует более легкому течению заболевания Фото: Алексей БУЛАТОВ

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ

В беседе с «КП-Уфа» доктор Глеб Глебов рассказал, каким образом жители Башкирии могут обезопасить себя и близких от надвигающейся «омикрон»-угрозы.

– Научно доказано, что нормальный уровень витамина D3 позволяет легче переносить ковид. Также гражданам необходимо ограничить контакты с пожилыми родственниками, людьми со слабым иммунитетом, и с теми, у кого есть сахарный диабет и хроническая обструктивная болезнь легких. Для данной категории граждан следует организовать доставку продуктовых наборов для дома, – считает специалист.

Глебов также отметил, что введенных антиковидных мер для предотвращения распространения нового штамма в настоящее время недостаточно.

– Необходимо усилить контроль масочного режима, закрыть международные рейсы, отменить все массовые мероприятия и уже сейчас перевести все учебные учреждения на удаленку. Также на дистанционную работу следует перевести 30% сотрудников предприятий. Одни лишь QR-коды – не спасение от пандемии. Военную угрозу не встречают с голой грудью, к ней серьезно готовятся, – подчеркнул врач.