Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 января 2022 12:17

«Год пытаюсь вернуть свои брови!»: уфимка доверилась косметологу из интернета. Результат оказался неожиданным

Сейчас расстроенная женщина старается как можно реже выходить из дома
Инга НОВИЦКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Результат оказался совсем не таким. какой ожидала Ирина. Фото: из личного архива Ирины К.

Результат оказался совсем не таким. какой ожидала Ирина. Фото: из личного архива Ирины К.

С печальными последствиями работы косметолога-самоучки столкнулась уфимка Ирина К. Женщина рассказала, как год назад обратилась по объявлению к мастеру татуажа, но вместо красивых бровей получила неровные «палки» ужасающего желтого цвета, которые нельзя ни вывести лазером, ни сделать новый татуаж. Самое обидное, что после высказанных претензий мастер занесла Ирину в черный список и отказалась переделывать работу и возвращать деньги.

НИЧЕГО НЕ ПРЕДВЕЩАЛО БЕДЫ

- Перед Новым годом я решила обновить татуаж и через сайт объявлений нашла в Уфе мастера. Меня, конечно, смутило, что в объявлении она допустила множество ошибок: «фоакционная» вместо «фракционная» мезотерапия, «безынекционое» введение филеров, но опыт работы у нее был около 6 лет, да и фотографии ее работ мне очень понравилось. Кабинет у нее был оборудован в гостинице – все чистое, светлое. В общем, ничего не предвещало беды, - рассказывает Ирина.

Перед началом процедуры женщина объяснила мастеру, какую именно форму и цвет бровей она хочет. По словам Ирины, она несколько раз повторила, что ей нужен холодный графитовый пигмент, а не теплый бордовый, который очень тяжело выводится и совершенно не подходит к ее типу кожи. Каково же было удивление уфимки, когда она в зеркале увидела результат.

- Во первых, был сильный отек, хотя раньше такого не было. Во-вторых, брови были совершенно разной формы, одна выше, другая короче. А главное – они были ярко-коричневого – бордового цвета! На все мои возмущения Резеда сказала, что ничего страшного – как только отек спадет, и форма бровей будет одинаковая, и цвет, как я заказывала. А еще я сразу сделала у нее стрелки на веках, но результат мне тоже сразу не понравился. В итоге я заплатила за 2 процедуры 6 тысяч рублей и отправилась домой – ждать, когда же все придет в норму, - рассказывает Ирина.

ВМЕСТО ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ВЗГЛЯДА – «ЦЫПЛЯЧЬИ ПАЛКИ»

Вот только чудо не произошло. Брови как были кривыми и совершенно несуразными по форме и цвету, так такими и остались. С татуажем век Ирине повезло больше – уже через месяц пигмент полностью растворился, будто его и не было. На все претензии мастер сначала предлагала исправить свои ошибки, а когда ее попросили вернуть деньги, то просто заблокировала Ирину в соцсетях.

- Уже год пытаюсь свести эти ужасные брови, но все без изменений. На процедуры лазера я потратила уже почти 20 тысяч, а ремувер (средство для удаления татуажа – Ред.) оставил только шрамы. А брови максимум удалось свести до цыплячьего желтого оттенка и больше они ничем не выводятся. Даже перекрыть сверху новым татуажем я не могу, так как форма будет просто ужасной. Мастер за это время уже закрыла свой аккаунт, сменила имя в соцсетях, деньги возвращать отказывается. А в суд пойти я не могу – у меня даже чека за процедуру не сохранилось, - вздыхает Ирина.

КОМПЕТЕНТНО

Год назад «КП-Уфа» уже писала о похожем случае, когда поход к косметологу обратился для уфимки настоящим кошмаром. Тогда адвокат Роман Петров объяснил, как нужно действовать в подобных ситуациях.

- Неважно, где принимает косметолог – в салоне, на дому или просто арендует помещение под это, она оказывает услуги. Если вам оказали услугу некачественно, можно отказаться от оплаты. В соответствии с Законом о защите прав потребителей, обнаружив недостатки оказанной услуги, каждый может требовать безвозмездного устранения недостатков или снижения цены за услугу. Можно предъявить досудебную претензию специалисту или салону, где оказали услуги. Если в течение 10 дней ответа не последовало, то можно обратиться в суд. Тут уже специалисту придется вернуть средства, заплатить штраф, покрыть расходы клиента, раз клиент обращался к другим за исправлением, а также оплатить моральный вред.

КАРТИНА ДНЯ