«Год пытаюсь вернуть свои брови!»: уфимка доверилась косметологу из интернета. Результат оказался неожиданным

Результат оказался совсем не таким. какой ожидала Ирина. Фото: из личного архива Ирины К.

С печальными последствиями работы косметолога-самоучки столкнулась уфимка Ирина К. Женщина рассказала, как год назад обратилась по объявлению к мастеру татуажа, но вместо красивых бровей получила неровные «палки» ужасающего желтого цвета, которые нельзя ни вывести лазером, ни сделать новый татуаж. Самое обидное, что после высказанных претензий мастер занесла Ирину в черный список и отказалась переделывать работу и возвращать деньги.

НИЧЕГО НЕ ПРЕДВЕЩАЛО БЕДЫ

- Перед Новым годом я решила обновить татуаж и через сайт объявлений нашла в Уфе мастера. Меня, конечно, смутило, что в объявлении она допустила множество ошибок: «фоакционная» вместо «фракционная» мезотерапия, «безынекционое» введение филеров, но опыт работы у нее был около 6 лет, да и фотографии ее работ мне очень понравилось. Кабинет у нее был оборудован в гостинице – все чистое, светлое. В общем, ничего не предвещало беды, - рассказывает Ирина.

Перед началом процедуры женщина объяснила мастеру, какую именно форму и цвет бровей она хочет. По словам Ирины, она несколько раз повторила, что ей нужен холодный графитовый пигмент, а не теплый бордовый, который очень тяжело выводится и совершенно не подходит к ее типу кожи. Каково же было удивление уфимки, когда она в зеркале увидела результат.

- Во первых, был сильный отек, хотя раньше такого не было. Во-вторых, брови были совершенно разной формы, одна выше, другая короче. А главное – они были ярко-коричневого – бордового цвета! На все мои возмущения Резеда сказала, что ничего страшного – как только отек спадет, и форма бровей будет одинаковая, и цвет, как я заказывала. А еще я сразу сделала у нее стрелки на веках, но результат мне тоже сразу не понравился. В итоге я заплатила за 2 процедуры 6 тысяч рублей и отправилась домой – ждать, когда же все придет в норму, - рассказывает Ирина.

ВМЕСТО ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ВЗГЛЯДА – «ЦЫПЛЯЧЬИ ПАЛКИ»

Вот только чудо не произошло. Брови как были кривыми и совершенно несуразными по форме и цвету, так такими и остались. С татуажем век Ирине повезло больше – уже через месяц пигмент полностью растворился, будто его и не было. На все претензии мастер сначала предлагала исправить свои ошибки, а когда ее попросили вернуть деньги, то просто заблокировала Ирину в соцсетях.

- Уже год пытаюсь свести эти ужасные брови, но все без изменений. На процедуры лазера я потратила уже почти 20 тысяч, а ремувер (средство для удаления татуажа – Ред.) оставил только шрамы. А брови максимум удалось свести до цыплячьего желтого оттенка и больше они ничем не выводятся. Даже перекрыть сверху новым татуажем я не могу, так как форма будет просто ужасной. Мастер за это время уже закрыла свой аккаунт, сменила имя в соцсетях, деньги возвращать отказывается. А в суд пойти я не могу – у меня даже чека за процедуру не сохранилось, - вздыхает Ирина.

КОМПЕТЕНТНО

Год назад «КП-Уфа» уже писала о похожем случае, когда поход к косметологу обратился для уфимки настоящим кошмаром. Тогда адвокат Роман Петров объяснил, как нужно действовать в подобных ситуациях.

- Неважно, где принимает косметолог – в салоне, на дому или просто арендует помещение под это, она оказывает услуги. Если вам оказали услугу некачественно, можно отказаться от оплаты. В соответствии с Законом о защите прав потребителей, обнаружив недостатки оказанной услуги, каждый может требовать безвозмездного устранения недостатков или снижения цены за услугу. Можно предъявить досудебную претензию специалисту или салону, где оказали услуги. Если в течение 10 дней ответа не последовало, то можно обратиться в суд. Тут уже специалисту придется вернуть средства, заплатить штраф, покрыть расходы клиента, раз клиент обращался к другим за исправлением, а также оплатить моральный вред.