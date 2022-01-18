Медик рассказал уфимцам, как отличить штамм коронавируса омикрон по симптомам

Власти Башкирии подтвердили первые случаи заражения штаммом коронавируса омикрон на территории республики

На прошедшем накануне оперативном совещании в уфимской мэрии выступил главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ) Азат Мухаметзянов, который рассказал о новом штамме коронавируса омикрон. Как сообщалось ранее, на прошлой неделе подтвердились первые случаи заражения этим штаммом жителей Башкирии.

По данным Роспотребнадзора, на 17 января 2022 года на территории республики выявлено восемь случаев омикрона. Глава региона Радий Хабиров призвал в этой связи подготовиться к его распространению и своим указом ввел новые антиковидные ограничения. Кроме того, «до лучших времен» отложили все массовые мероприятия, которые должны были пройти в ближайшие дни.

СИМПТОМЫ ОМИКРОНА

Так чем же отличаются симптомы штамма коронавируса омикрон от обычного, уже известного всем? Главврач республиканской инфекционки Азат Мухаметзянов в своем докладе заявил, что больные с омикроном лечились именно в этой больнице и находились под наблюдением башкирских врачей.

- Хочу остановиться немного на симптомах. В отличие от дельта-штамма, при заражении омикроном сильнее беспокоит слабость, головная боль, гораздо реже теряется обоняние и меняются вкусовые ощущения. Симптомы похожи на те, которые бывают у давно известных острых вирусных инфекций: повышение температуры до 38 градусов, а иногда и выше; ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель и снижение аппетита, - рассказал Азат Мухаметзянов.

По словам эпидемиолога, у некоторых пациентов заметили низкую температуру тела, а у детей сыпь.

- При этом, большинство заболевших переносят инфекцию в легкой форме. Однако, особенность нового варианта вируса способствует не только более быстрому его распространению среди людей, но и дает возможность быстрее поражать бронхи и легкие. Что подтверждает необходимость не менее серьезного отношения к омикрону, чем к предыдущему штамму. В связи с более высокой заразностью штамма омикрон вероятность заразиться в помещении, где находится много людей, возрастает. Омикрон передается в пять раз быстрее, чем его предшественник, - подчеркнул главный врач РКИБ.

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РИСКИ ЗАРАЖЕНИЯ

Наиболее высокие риски заразиться – от человека с признаками ОРВИ, вроде чихания, кашля, насморка или першения в горле. Соблюдение дистанции и ношение защитных масок сокращает риски заражения, но не исключает их полностью. Особенно, если долго находится в одном помещении с заболевшим.

По словам Азата Мухаметзянова, инкубационный период заражения штаммом омикрон точно не известен, но с первого же дня после попадания в организм человека он становится заразным. По наблюдениям врачей, при заражении новым штаммом, тест на COVID-19 дает положительный результат уже через 1,6 суток.

- Хочу сказать, что температура появляется у 60% кашель у 63%, боли в горле тоже у 63%. Самые первые симптомы, которые появляются – это кашель и боль в горле. Мышечную боль ощущают 55% пациентов, головные боли – 65%, тошноту – 19%, одышка – 17%. И у 17% встречается пропажа обоняния и диарея, у 10% боли в животе. Специфических симптомов, по которым можно опознать омикрон или отличить его от других вариантов – пока нет. Впрочем, ни один из предыдущих вариантов тоже не давал специфических симптомов, - заявил эпидемиолог.

КАК ПЕРЕНОСЯТ ДЕТИ И ПОДРОСТКИ

Азат Мухаметзянов подчеркнул, что риск госпитализации при заражении омикроном у несовершеннолетних выше на 20%, чем при дельта-варианте. Максимальный риск попадания в больницы зафиксирован у детей в возрасте до пяти лет – такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения.

Медики утверждают, что штамм коронавируса омикрон передается в пять раз быстрее, чем предыдущие штаммы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Дети и подростки госпитализируются с такими осложнениями, как бронхиолит и пневмония. Зачастую у детей наблюдается также диарея, рвота и обезвоживание, - подчеркнул врач эпидемиолог.

По данным медиков, в группу риска по тяжелому течению болезни при заражении омикроном входят взрослые и дети с диабетом, неврологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, врожденными пороками сердца, ожирением, астмой. Дети до одного года также относятся к группе риска.

Как защититься от возможного заражения омикроном? По словам эпидемиолога Азата Мухаметзянова, меры профилактики по новому штамму такие же, как и раньше. Это вакцинация от COVID-19, ревакцинация, сокращение контактов, соблюдение личной гигиены, соблюдение масочного режима и социальной дистанции.