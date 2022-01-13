Жена расправившегося с педофилом Владимира Санкина рассказала, как живется ему в тюрьме

Полина признается, что очень скучает по мужу. Фото: соцсети

Вся Россия обсуждает шокирующую историю расправы парочки любовников-педофилов над пятилетней девочкой в Костроме, которую они выкрали буквально на глазах у матери. Пока депутаты обсуждают возможность отмены условных сроков для педофилов, россияне вздыхают и вспоминают уфимца Владимира Санкина. Мол, вот берите пример – с педофилами разговор должен быть разговор короткий! И только для семьи Санкина все это – пустой звук. Ведь их близкий человек по-прежнему находится за решеткой, и ни слава народного героя, ни звездный адвокат пока никак не могут это изменить.

«КП-Уфа» поговорила с супругой Санкина Полиной и узнала – как сейчас живет Владимир, удается ли ему общаться с семьей, и надеется ли на справедливость Верховного суда России.

«ДЕРЖИМСЯ ДАЛЬШЕ»

В беседе с журналистами Полина держится настороженно. Оно и понятно: всем хочется каких-то грязных подробностей и откровенных признаний.

- Все лезут чуть ли не под кожу. Надоело уже. Все журналисты лезли наперебой, помощь предлагали, а по факту что? Такой резонанс вызвали – а помощи ноль, - говорит Полина.

По словам женщины, ее супруг сейчас находится в колонии в Салавате. Условия там мягче, чем в тюрьме: есть возможность пообщаться с близкими, работать или учиться.

- В лагере есть телефон, Вова звонит каждый день, есть видеосвязь. Все это официально разрешено. В тюрьме сидят в четырех стенах, тут у них есть возможность по территории ходить, еще что-то. Скоро вот учиться будет, - уточняет женщина.

Кассационный суд в Самаре не стал изменять приговор. Фото: Шота Горгадзе

Полина признается, что, конечно, семья старается держаться, но все равно разлуку переносить очень тяжело.

- Болеет постоянно, этот ковид еще. Надо лекарства постоянно, финансово тяжело. Ладно, держимся дальше. Остается только надеяться и верить. Время быстро идет, но возраст быстро проходит, вот что обидно, - признается Полина.

Сейчас вся семья и сам Санкин с нетерпением ждут решения Верховного суда России, где намерен искать справедливости адвокат Шота Горгадзе. Ранее 14 декабря Шестой Кассационный суд в Самаре оставил без изменений приговор Санкину: ему предстоит провести 6 лет в колонии общего режима.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Напомним, эта громкая история произошла еще в конце января 2020 года. Уфимец Владимир Санкин возвращался домой из автосервиса, когда к нему подбежал подросток и стал умолять о помощи. Мальчик утверждал, что его друга запер в квартире педофил и, угрожая топором, заставляет его снять штаны. Санкин тут же бросился в указанную квартиру, где вытащил полураздетого мужчину на улицу и начал его бить штакетиной. Когда, наконец, соседи вызвали полицию, было уже поздно. 54-летний Владимир Зайцев скончался в карете скорой помощи, но нет от полученных травм, а от переохлаждения.

Позже выяснилось, что Зайцев действительно много лет отсидел за мужеложство и изнасилование малолетнего, а выйдя на свободу, снова взялся за старое. Так, по версии следователей, мужчина действительно предлагал подросткам за вознаграждение показать половые органы, но, получив отказ, беспрепятственно позволил им уйти из квартиры. В итоге изначально Калининский районный суд приговорил Владимира Санкина к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, а затем после апелляции и громкого общественного возмущения Верховный суд Башкирии снизил срок наказания до шести лет в колонии общего режима. На защиту уфимца встал звездный адвокат Шота Горгадзе, который назвал Санкина настоящим героем и пообещал сделать все возможное, чтобы его подзащитный вышел на свободу.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.