Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 января 2022 9:55

Уфа, которой никогда не будет: самые смелые проекты башкирских архитекторов, про которые все забыли

«Комсомолка» собрала подборку необычных объектов, которые хотели построить в башкирской столице
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Такой видели будущую набережную реки Белая в институте «Главпроект» в 2014 году

Такой видели будущую набережную реки Белая в институте «Главпроект» в 2014 году

Время от времени на просторах сети появляются концептуальные изображения будущих зданий и сооружений, которые как будто планируют построить в Уфе. Среди авторов этих красивых картинок есть как художники-любители, так и самые настоящие профессиональные архитекторы. Иногда к созданию «объектов будущего» привлекают даже целые проектировочные институты.

Но, как это часто бывает, дальше картинки дело не заходит, а здания, изображенные на них, навсегда остаются всего лишь проектом. «Комсомолка» решила вспомнить самые интересные, и даже невероятные проекты, которые в разное время выдавали башкирские и не только архитекторы. Возможно, когда-нибудь, некоторые из этих зданий действительно появятся в башкирской столице. Ну, а пока к ним можно отнестись лишь как к красивым картинкам.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА

И так, как же современные архитекторы и художники представляют Уфу будущего? В качестве примеров рассмотрим несколько концептуальных рисунков, где изображены различные общественные пространства и монументальные здания. Проекты создавались по заказу властей, в том числе, экспертами в сфере архитектуры и строительства. По разным причинам от них впоследствии отказались, поэтому ничего подобного на улицах башкирской столицы даже в отдаленном будущем мы не увидим.

На Южном кладбище Уфы должен был появиться Дом молитвы

На Южном кладбище Уфы должен был появиться Дом молитвы

Начнем с проекта молельного дома, который должен был появиться на территории Южного кладбища в Уфе. Создавали его профессиональные архитекторы в 2014 году по заказу мэрии. Чуть позже на этом кладбище хоронить усопших официально запретили, так как закончились места, а от дорогостоящего проекта отказались.

Еще один интересный проект, который навсегда останется лишь в сети – обновленный Театр кукол. Да, это здание действительно будут реконструировать, но выглядеть оно однозначно будет совсем по-другому. Подготовили этот рисунок дизайнеры из фирмы «Проект мастер» и представили на суд общественности. Но, видимо, он оказался слишком уж масштабным или опередившим свое время.

Проект Театра кукол в Уфе от «Проект мастер»

Проект Театра кукол в Уфе от «Проект мастер»

Пока что только на бумаге существует и проект Дворца единоборств в микрорайоне Инорс. Здание в футуристическом стиле планировали возвести на улице Таджикская, а его концепцию разработала организация «Архитектурные решения». Возможно, это здание когда-нибудь и построят, но пока о финансировании этого проекта нет даже слухов.

Проект Центра единоборств в Инорсе

Проект Центра единоборств в Инорсе

Еще один смелый проект для Уфы составил институт «Главпроект» в 2014 году. На картинке – впечатляющий вид набережной реки Белая, какой ее представляли себе архитекторы. Что получилось в итоге, пожалуй, видели уже все горожане.

Проект набережной реки Белая. Фото: «Главпроект», 2014 год

Проект набережной реки Белая. Фото: «Главпроект», 2014 год

А еще мы нашли необычный, но интересный проект футбольного стадиона под рабочим названием «Арена Башкирия». В 2017 году его представили на суд общественности авторы - Булат Бадритдинов и Мария Егорова. Будет ли когда-нибудь построена эта самая арена, неизвестно. Власти республики обещают, что вопросом о строительстве стадиона для футбольного клуба «Уфа» займутся не раньше 2027 года.

Проект «Арена Башкирия», 2017 год. Авторы: Булат Бадритдинов и Мария Егорова

Проект «Арена Башкирия», 2017 год. Авторы: Булат Бадритдинов и Мария Егорова

НЕОБЫЧНЫЕ ВЫСОТКИ

Дизайнеры, архитекторы и даже инженеры-строители одно время буквально соревновались между собой в умении создать концепцию необычного жилого комплекса или бизнес-центра. Практически все проекты так и остались на бумаге, хотя, казалось бы, инвесторов для них можно было найти в лице крупных застройщиков.

Взять хотя бы проект общественно-делового центра «Башни Содружества», созданный аж в далеком 2008 году. По задумке авторов два небоскреба должны были возвышаться на проспекте Салавата Юлаева. Причины, по которым к реализации этого проекта так и не преступили, уже успели позабыться.

Проект делового центра «Башни Содружества», 2008 год

Проект делового центра «Башни Содружества», 2008 год

В разное время появлялись и смелые проекты по строительству высоток в центре Уфы. Например, мы нашли концепцию застройки квартала за уфимским Монументом дружбы, датированную 2014 годом.

Проект застройки квартала за Монументом дружбы, 2014 год

Проект застройки квартала за Монументом дружбы, 2014 год

А был еще проект суперсовременного комплекса «Дом Виденеева», представленный в 2018 году. По задумке авторов, строители должны были сохранить и отреставрировать исторический памятник с одноименным названием, а над ним возвести необычный бизнес-центр. Эту концепцию не критиковал только ленивый, но о полном отказе от этой идеи пока разговоров не было.

Деловой центр «Дом Виденеева», проект 2018 года

Деловой центр «Дом Виденеева», проект 2018 года

Ну, и в завершении, позвольте представить вам несколько концепций «развития и благоустройства» кварталов в Уфе. Например, когда-то давно появился проект культурно-делового центра по улице Посадской, что около того же Монумента дружбы. Как вы думаете, возможно ли его вообще когда-нибудь осуществить?

Проект культурно-делового центра по улице Посадской в Уфе

Проект культурно-делового центра по улице Посадской в Уфе

КАРТИНА ДНЯ