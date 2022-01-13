Уфа, которой никогда не будет: самые смелые проекты башкирских архитекторов, про которые все забыли

Такой видели будущую набережную реки Белая в институте «Главпроект» в 2014 году

Время от времени на просторах сети появляются концептуальные изображения будущих зданий и сооружений, которые как будто планируют построить в Уфе. Среди авторов этих красивых картинок есть как художники-любители, так и самые настоящие профессиональные архитекторы. Иногда к созданию «объектов будущего» привлекают даже целые проектировочные институты.

Но, как это часто бывает, дальше картинки дело не заходит, а здания, изображенные на них, навсегда остаются всего лишь проектом. «Комсомолка» решила вспомнить самые интересные, и даже невероятные проекты, которые в разное время выдавали башкирские и не только архитекторы. Возможно, когда-нибудь, некоторые из этих зданий действительно появятся в башкирской столице. Ну, а пока к ним можно отнестись лишь как к красивым картинкам.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА

И так, как же современные архитекторы и художники представляют Уфу будущего? В качестве примеров рассмотрим несколько концептуальных рисунков, где изображены различные общественные пространства и монументальные здания. Проекты создавались по заказу властей, в том числе, экспертами в сфере архитектуры и строительства. По разным причинам от них впоследствии отказались, поэтому ничего подобного на улицах башкирской столицы даже в отдаленном будущем мы не увидим.

На Южном кладбище Уфы должен был появиться Дом молитвы

Начнем с проекта молельного дома, который должен был появиться на территории Южного кладбища в Уфе. Создавали его профессиональные архитекторы в 2014 году по заказу мэрии. Чуть позже на этом кладбище хоронить усопших официально запретили, так как закончились места, а от дорогостоящего проекта отказались.

Еще один интересный проект, который навсегда останется лишь в сети – обновленный Театр кукол. Да, это здание действительно будут реконструировать, но выглядеть оно однозначно будет совсем по-другому. Подготовили этот рисунок дизайнеры из фирмы «Проект мастер» и представили на суд общественности. Но, видимо, он оказался слишком уж масштабным или опередившим свое время.

Проект Театра кукол в Уфе от «Проект мастер»

Пока что только на бумаге существует и проект Дворца единоборств в микрорайоне Инорс. Здание в футуристическом стиле планировали возвести на улице Таджикская, а его концепцию разработала организация «Архитектурные решения». Возможно, это здание когда-нибудь и построят, но пока о финансировании этого проекта нет даже слухов.

Проект Центра единоборств в Инорсе

Еще один смелый проект для Уфы составил институт «Главпроект» в 2014 году. На картинке – впечатляющий вид набережной реки Белая, какой ее представляли себе архитекторы. Что получилось в итоге, пожалуй, видели уже все горожане.

Проект набережной реки Белая. Фото: «Главпроект», 2014 год

А еще мы нашли необычный, но интересный проект футбольного стадиона под рабочим названием «Арена Башкирия». В 2017 году его представили на суд общественности авторы - Булат Бадритдинов и Мария Егорова. Будет ли когда-нибудь построена эта самая арена, неизвестно. Власти республики обещают, что вопросом о строительстве стадиона для футбольного клуба «Уфа» займутся не раньше 2027 года.

Проект «Арена Башкирия», 2017 год. Авторы: Булат Бадритдинов и Мария Егорова

НЕОБЫЧНЫЕ ВЫСОТКИ

Дизайнеры, архитекторы и даже инженеры-строители одно время буквально соревновались между собой в умении создать концепцию необычного жилого комплекса или бизнес-центра. Практически все проекты так и остались на бумаге, хотя, казалось бы, инвесторов для них можно было найти в лице крупных застройщиков.

Взять хотя бы проект общественно-делового центра «Башни Содружества», созданный аж в далеком 2008 году. По задумке авторов два небоскреба должны были возвышаться на проспекте Салавата Юлаева. Причины, по которым к реализации этого проекта так и не преступили, уже успели позабыться.

Проект делового центра «Башни Содружества», 2008 год

В разное время появлялись и смелые проекты по строительству высоток в центре Уфы. Например, мы нашли концепцию застройки квартала за уфимским Монументом дружбы, датированную 2014 годом.

Проект застройки квартала за Монументом дружбы, 2014 год

А был еще проект суперсовременного комплекса «Дом Виденеева», представленный в 2018 году. По задумке авторов, строители должны были сохранить и отреставрировать исторический памятник с одноименным названием, а над ним возвести необычный бизнес-центр. Эту концепцию не критиковал только ленивый, но о полном отказе от этой идеи пока разговоров не было.

Деловой центр «Дом Виденеева», проект 2018 года

Ну, и в завершении, позвольте представить вам несколько концепций «развития и благоустройства» кварталов в Уфе. Например, когда-то давно появился проект культурно-делового центра по улице Посадской, что около того же Монумента дружбы. Как вы думаете, возможно ли его вообще когда-нибудь осуществить?