За год Уфа обрушилась в рейтинге качества жизни: объясняем, что произошло со столицей

За год в рейтинге по качеству жизни городов России Уфа рухнула с 31 на 43 место

Недавно Финансовый университет при правительстве России опубликовал исследование качества жизни в городах нашей страны с населением более 250 тысяч человек. Эксперты оценили различные показатели, влияющие на качество жизни, и составили итоговый рейтинг по итогам 2021 года. Среди прочего, аналитики оценивали уровень «деструктивного поведения» жителей (туда входит, например, бытовое насилие и травматизм), уровень социальных конфликтов, доходы населения, склонность жителей к переезду в другие города и так далее.

ЛУЧШИЕ И ХУДШИЕ

Некоторые параметры, которые оценивали эксперты при определении качества жизни в городах, достаточно сложно измерить физически. Поэтому сотрудники Финансового университета при правительстве России опирались на результаты опросов населения. Например, тревожность населения - это уровень озабоченности жителей различными проблемами, страх перед болезнями и так далее.

И так, в каком же городе нашей страны качество жизни самое высокое? Сюрприза не вышло – по итогам 2021 года первую строчку рейтинга, как и в прошлом году, заняла Москва. Вторую строчку занял Санкт-Петербург, а на третьем расположился Грозный. К слову, по итогам 2020 года топ-3 рейтинга занимали эти же города.

Городами России с самым низким качеством жизни по итогам 2021 года, по версии Финансового университета, стали Хабаровск, Астрахань и Барнаул.

«ПАДЕНИЕ» УФЫ

По версии Финансового университета, в итоговом рейтинге-2021 по качеству жизни в городах Уфа заняла 43 место. Годом ранее башкирская столица занимала 31-ю строчку аналогичного рейтинга.

По итогам прошлого года Уфа уступила практически всем своим крупным соседям: Пермь заняла 32 место, Казань 22-е, Челябинск 18-е, а Екатеринбург 17-е. Примечательно, что Уфу обошли даже такие «депрессивные» города, как Новокузнецк (42), Череповец (28) и Вологда (25).

Политолог БАГСУ Арсен Шаяхметов считает, что даже при условии резкого падения Уфы в рейтинге по качеству жизни, в башкирской столице по итогам года были и позитивные изменения.

- Значительно улучшить показатели в социальной части (здравоохранение, образование), что можно рассматривать как результат существенных инвестиций в эти сферы в последние два года. С другой стороны, жители значительно хуже стали оценивать состояние ЖКХ – эта тема особенно резонансная зимой, когда выпадает снег и приходят платежки за отопление. Нерешенность вопросов в этой наиболее близкой к людям сфере, конечно, напрямую влияет на качество жизни в городе, - отметил политолог.

В отличие от рейтинга качества жизни в городах-2020, в новом исследовании добавились два параметра: экология и тревожность.

- Жители жаловались на неприятный запах в городе, горела свалка в Новых Черкассах. Снизился показатель «удобство ведения бизнеса», что стало также следствием ряда резонансных конфликтов городской администрации с предпринимателями. Таким образом, три этих параметра определили смещение Уфы на 12 пунктов. Тем не менее, рассматривать Уфу в одном ряду с Волжским, Новокузнецком, Нижним Тагилом и даже Сочи я бы не стал – слишком несопоставимы условия для жизни в этих городах, - подчеркнул политолог БАГСУ.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

В свою очередь, замначальника Гавархитектуры Уфы Ольга Сарапулова в беседе с РБК-Уфа и вовсе раскритиковала сам рейтинг в пух и прах.

- Опрос достаточно нерепрезентативен. Для города-миллионника 700 респондентов — не самая показательная выборка. Нужно обратить внимание, что темы в основном связаны с социальным состоянием. Например, склонность к насилию в городе, конфликтность социальных отношений склонность к миграции и другие. Поэтому я бы скорее рассматривала этот индекс как отражение настроений людей, - заявила Сарапулова корреспондентам РБК-Уфа.