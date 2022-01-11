Итоги новогодних каникул, пункты вакцинации в школах и генплан Уфы: о чем еще говорили на оперативке Грекова в мэрии

В городской администрации похвастались самым большим катком в стране и подвели итоги зимних фестивалей

Накануне в уфимской мэрии прошло традиционное оперативное совещание, где городские чиновники подвели итоги новогодних праздников и обсудили планы на ближайшее будущее. Сити-менеджер башкирской столицы Сергей Греков заслушал доклады коллег и раздал несколько поручений. Примечательно, что в первый рабочий понедельник 2022 года он сам должен был отчитаться о работе городских служб в длинные выходные на совещании в правительстве Башкирии, но по неизвестным причинам доклад не состоялся.

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА

На совещании в мэрии чиновники подвели предварительные итоги вакцинации от коронавируса, которая не останавливалась в новогодние праздники. По данным администрации Уфы, на 11 января 2022 года в городе полностью прошли вакцинацию 93% от общего числа «подлежащих вакцинации граждан». В эту категорию входят вовсе не все жители башкирской столицы, а лишь те, кто обязан быть привит от COVID-19 по долгу службы или из-за попадания в группу риска.

Однако останавливаться на этом власти Уфы не планируют. Так, после доклада представителя Роспотребнадзора по Башкирии Галины Перминой мэр башкирской столицы Сергей Греков предложил начать ревакцинацию от коронавируса учителей школ.

- У нас подходит срок ревакцинации, поэтому для учителей я предлагаю отработать вариант пунктов ревакцинации в школе. Но не в каждой школе, конечно же, а где-то может по районам сделать удобные территории. Куда учителя могут прийти и ревакцинироваться. И также это касается всех сотрудников и работников администрации, - заявил мэр Уфы Сергей Греков.

ИТОГИ ПРАЗДНИКОВ

Чиновники уфимской мэрии также подвели итоги новогодних праздников. Начальник управления по культуре городской администрации Шамиль Абдраков рассказал о проведении новогодних фестивалей и других праздничных мероприятий. Отдельно он отметил зимний фестиваль «TERRA ZIMA», который проходил в Уфе с 1 по 4 января.

По данным уфимской мэрии зимние фестивали в новогодние праздники посетили более 100 тысяч человек

- Горожане принимали участие в новогоднем Сабантуе, конкурсе карнавальных костюмов, параде снегурочек и шествии Дедов Морозов, параде санных конных экипажей, был организован концерт на набережной реки Белой. Всего в предновогодние и праздничные дни было проведено более трехсот мероприятий, которые посетили более 100 тысяч человек - доложил Шамиль Абдраков.

Отдельное внимание городские чиновники уделили открытому под конец года катку на набережной реки Белая. Сегодня его называют самым большим в России, а на его открытие приезжал мэр Уфы Сергей Греков, который покатался там на коньках.

На совещании чиновники хвалили каток направо и налево, но горожане не так давно сильно критиковали ледовую площадку. В частности, посетители жаловались на качество льда и плохую уборку снега.

- Длина катка получилась около километра. Единственный каток в России, который претендует на те же цифры – это в Казани. Надо съездить и измерить, какой больше, - заявил на совещании в мэрии один из организаторов проекта Владислав Литвинчук.

МИФ РАЗВЕЯН

Летом прошлого года власти Уфы запретили парковку автомобилей на площади перед Дворцом спорта и закрыли это пространство забором. Тогда многие активисты увидели в этом шаге подготовку к будущей застройке этой территории многоэтажками. И вот, спустя полгода, на первой оперативке 2022 года в мэрии окончательно расставили все точки.

Как заявила замначальника Главархитектуры города Ольга Сарапулова, в нынешнем проекте Генплана Уфы до 2040 площадь находится на территории под жилую застройку. Чиновники намерены изменить статус этого участка, чтобы исключить саму возможность там что-либо строить.

- Конечно, мы понимаем, что ни у кого нет и мысли приходить к застройке этой территории, но жителей смущает такая не конкретика, поэтому просьба выделить [площадь перед Дворцом спорта] отдельно в общественно-деловую или рекреационную зону, не допуская двойной трактовки, – подчеркнула Ольга Сарапулова.

Таким образом, в мэрии развеяли миф о строительстве высотки на красной линии по улице Зорге.