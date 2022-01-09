Асаева с семьей, Юльякшин на тайском гольфе, Моргенштерн с Линдеманном: как провели новогодние каникулы звезды из Башкирии

Подходят к концу новогодние каникулы. Каждый провел их провел по-своему. У одних, наконец, появилась возможность увидеться с близкими и друзьями. Другие рванули в теплые края прочь от холодов и снегопадов. А кто-то на отдыхе реализовал свои планы, на которые так долго не хватало времени.

Знаменитые люди, в сущности, мало чем отличаются от простых граждан: и горести, и радости у них, в общем-то, те же самые. Поэтому и каникулы они проводят плюс-минус так же, как и многие другие.

О том, как отдохнули в эти девять дней новогодних каникул знаменитости из Башкирии, в материале «Комсомолки».

ГУЛЬНАЗ АСАЕВА

Фото: instagram.com/asaeva_official

В ушедшем году популярная башкирская певица стала мамой. Видимо, поэтому артистка предпочла провести каникулы в родных краях, уделяя большое внимание малютке Дине и своим близким.

Эти девять дней Асаева вела жизнь молодой мамы. Она много проводила времени со своими родственниками и нянчилась с дочкой. Певица даже один раз увиделась со своими друзьями. Девушка призналась, что встреча была долгожданной и что готовилась к ней с большим воодушевлением.

РУСТАМ НАБИЕВ

Фото: instagram.com/rustam_nabiev92

Блогер, который чудом выжил во время обрушения казармы в Омске и на руках покорил вершину горы Манаслу, тоже довольно скромно провел новогодние выходные.

В один первых дней наступившего года Набиев вместе с женой у себя дома организовал Коран Ашы – званую трапезу, посвященную памяти умерших близких и родных, а также пожелания благополучия дому, здоровья и долголетия всем живущим.

На мероприятие приехала родня как со стороны Рустама, так и со стороны его супруги Индиры. Семейная трапеза прошла на славу, сам Набиев и его близкие остались крайне довольны встречей.

ЭЛВИН ГРЕЙ

Фото: instagram.com/elvin_grey_music

Незадолго до Нового года певец вместе с женой уехал из России в Тайланд, чтобы записать там новую пластинку. Собственно, здесь он и справил наступление 2022-го.

На пару дней Юльякшин пропал из социальных сетей, но в какой-то в момент начал вновь радовать поклонников свежими сторис. Артист сейчас набирается сил и вдохновения для создания новой музыки. Певец прогуливается вместе с супругой по тайским улочкам, купается в бассейне и даже посетил гольф-клуб. Радик признался, что давно мечтал освоить эту игру для особо состоятельных людей.

МОРГЕНШТЕРН

Скриншот из клипа Моргенштерна "Домой"

Популярный рэпер уехал в теплый Дубай пускай и не совсем с целью отдохнуть, но все равно проводит время за рубежом вполне себе с интересом.

Артист лично поздравил фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна с 59-летием, выпил с ним в гримерке и даже выступил на разогреве перед его концертом.

FACE

Фото: instagram.com/facepublicenemy

Как недавно стало известно, рэперу из Уфы тоже пришлось провести новогодние праздники вдали от дома. Его тетя Кристина Недорезова-Дремина сообщила, что «его вынудили покинуть страну». Пока ничего конкретного о местонахождении артиста неизвестно, однако надеемся, что он приятно провел эти девять дней и ближайшее время у него получится вернуться на родину.