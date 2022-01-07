Как жители Башкирии отпраздновали Рождество Христово-2022

В большинстве храмов по всей Башкирии прошли три божественные литургии – ночная, ранняя и поздняя

В ночь на 7 января 2022 православные христиане Башкирии отметили один из двух самых почитаемых религиозных праздников – Рождество Христово. По традиции во всех православных храмах республики прошли праздничные богослужения. Сотни и тысячи верующих собрались поздним вечером еще 6 января в церквях в ожидании полуночи. Это время называется рождественский Сочельник и также считается священным.

Сотни жителей Уфы и Башкирии в этот день посетили богослужения в храмах

Как раз в Сочельник с наступающим Рождеством всех жителей поздравил глава Башкирии Радий Хабиров. Он своем обращении он обратился не только к христианам, но и к представителям всех религиозных конфессий в нашей республике.

На богослужения жители Башкирии приходили вместе с семьями и детьми. Фото: Уфимская епархия РПЦ

В большинстве храмов по всей Башкирии прошли три божественные литургии – ночная, ранняя и поздняя. К слову, в этом году Рождественское богослужение из кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы в Уфе в прямом эфире транслировал телеканал БСТ.

С Рождественским посланием к жителям Башкирии обратился также Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон

С Рождественским посланием к жителям Башкирии обратился также Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон.

- Поздравляю всех вас, возлюбленные, сердечно с праздником Рождества Христова и Новолетием и искренне желаю от Родившегося Богомладенца Христа здравия, счастья, мира, спасения и помощи Божией в ваших трудах! – обратился к верующим Никон.

На фото: Свято-Андреевский храм в Демском районе Уфы

Во многих городах Башкирии праздничные богослужения в честь Рождества Христова завершились салютами.