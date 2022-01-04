Пожары, ЧП и ДТП, потрясшие Башкирию в первые дни 2022 года

В аварии в районе города Благовещенска погибли три человека, среди которых был девятилетний ребенок. Фото: МЧС по Башкирии

Новогодние праздники в Башкирии в этом году продлятся аж до 10 января 2022 года – именно в этот день большинство работающих жителей республики выйдут с «каникул». Однако, как это часто бывает, длинные выходные сопровождаются иногда чрезмерным употреблением спиртного, которое становится причиной несчастных случаев.

Но ведь не только из-за алкоголя происходят пожары, смертельные аварии на дорогах и другие ЧП. Бывают просто чудовищные совпадения. «КП-Уфа» вспоминает самые громкие ЧП и ДТП, потрясшие Башкирию в первые дни 2022 года.

БУЙСТВО ОГНЕННОЙ СТИХИИ

Новый 2022 год в Башкирии только начался, а спасатели МЧС России уже выехали на пожар и обнаружили в частном доме тела двоих человек, погибших в результате задымления. Смертельный случай произошел в деревне Кутушево Мечетлинского района Башкирии. Сообщение о задымлении в небольшом доме по улице Кирова поступило в диспетчерскую службу в 11:44 часов 1 января.

В результате тления полов около печки в частном доме погибли мужчина и женщина

В итоге, спасатели обнаружили в доме тела 55-летнего мужчины и 59-летней женщины. По всей видимости, в помещении начали тлеть полы рядом с печкой и из-за дыма жильцы попросту задохнулись.

Еще один пожар, в котором погиб 58-летний мужчина, произошел в ночь на 3 января 2022 года. Под утро загорелся бревенчатый дом на улице Заки Валиди в селе Темясово, что в Баймакском районе Башкирии.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, в ночь на 4 января, в селе Иглино в пожаре пострадал 11-летний ребенок. По предварительным данным, мальчик находился дома один, когда вспыхнул пожар. В результате он получил различные ожоги и его доставили в больницу №18 в Уфе.

В результате пожара в Иглино пострадал 11-летний ребенок

«ДОРОГИ СМЕРТИ»

К сожалению, в первые дни 2022 года в Башкирии происходили и смертельные автомобильные аварии. Так, 2 января около Благовещенска случилась серьезное ДТП, в котором погибли три человека и еще трое пострадали. Среди погибших оказался и девятилетний ребенок, сообщили в МЧС по Башкирии.

По предварительным данным, авария произошла на 46 километре трассы Уфа-Янаул, столкнулись две легковушки. Прибывшие на место спасатели деблокировали зажатых внутри покореженных машин пострадавших, которых медики скорой помощи госпитализировали в больницу №21 в Уфе.

Еще одна жуткая авария произошла в Баймакском районе республики 3 января 2022 года. Пострадали шесть человек, в том числе двое маленьких детей

Еще одна жуткая авария произошла 3 января в Баймакском районе Башкирии. В ДТП на 103 километре трассы Магнитогорск – Ира, столкнулись ВАЗ-2110 и «Лада Приора». В результате, пострадали шесть человек, из которых двое – малолетние дети пяти лет и пяти месяцев от роду. Всех пострадавших доставили в больницы, а расследование аварии попросили передать в СКР по Башкирии. Следователи обратились с ходатайством к прокурору района.

И ДРУГИЕ ЧП

В минувшие дни 2022 года в Башкирии происходили и другие ЧП. Так, например, 2 января в Управление гражданской защиты населения Уфы поступило сообщение о том, что в Сипайлово во время подледной рыбалки провалился 60-летний мужчина. К счастью, рыбака заметили товарищи, которые бросились к нему на помощь. Он пробыл в холодной воде 10 минут. О состоянии мужчины на данный момент ничего неизвестно.

Следователи устанавливают причины смерти неизвестного мужчины, чье тело нашли под окнами многоэтажки в Уфе

Сразу два смертельных случая падения с высоты было зафиксировано в Уфе 3 января 2022 года. В одном из них жертвой стал 19-летний молодой человек, чье тело обнаружили под окнами многоэтажки на улице Энтузиастов.

Во втором случае тело неизвестного мужчины нашли на козырьке подъезда многоэтажки на улице Российская. СКР по Башкирии теперь устанавливает причины смерти несчастного.