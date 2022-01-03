Самые яркие фотосессии снегурочек в Башкирии-2022

Девушки старались, подбирая образы

В Уфе продолжается празднование Нового года. Для кого-то это семейные посиделки, для кого-то прогулки с друзьями, некоторые предпочитают вкусно поесть в ресторанах и дома, а кто-то отмечает Новый год фотосессией. Специально для читателей «Комсомолки» мы подготовили самые яркие и оригинальные образы от «снегурочек» из Башкирии.

Новогодние фотосессии – это яркие и привлекательные образы, которые позволяют девушке почувствовать себя настоящей королевой в пышном, но соблазнительном платье.

Фото: @lily_bric

Немного мистики и загадочности тоже не помешает.

Фото: @vikapika83

Некоторые все же не смогли отказаться от классического новогоднего наряда, добавив к нему немного пикантности.

Фото: @natasha_miss_lee

Наши прекрасные девушки из Башкирии украсят любую компанию!