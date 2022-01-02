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Общество2 января 2022 7:53

С какими праздничными блюдами жители Башкирии встречали Новый год

Мы собрали для вас самые вкусные и интересные
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Жители республики готовили самые разные блюда

Жители республики готовили самые разные блюда

Вот и прошла новогодняя ночь в Башкирии – прогремели салюты и хлопушки, глава республики произнес свою речь. Жители региона съели практически все вкусные блюда и выпили шампанское под бой курантов. Сегодня, 2 января, мы решили показать и рассказать, как жители Башкирии украшали праздничный стол к Новому году.

Конечно же не обошлось без главного символа наступившего 2022 года. Наверное на многих столах можно было бы встретить фигурку тигра или хотя бы рисунок на салфетках. Некоторые заказали у профессионалов целый торт.

Каждому по тигру в Год тигра

Каждому по тигру в Год тигра

Не обошлось и без классических салатов. Стоит ли говорить, что отведать оливье удалось всем. Некоторые к традиционному столу добавили также и гранатовый браслет.

Настоящий гранатовый браслет

Настоящий гранатовый браслет

Некоторые попытались все таки разнообразить традицию здоровыми менее калорийными блюдами с большим количеством зелени.

Куда же без попыток питаться здорово

Куда же без попыток питаться здорово

Не обошлось и без интересных, но вкусных блюд, не совсем традиционных для обычного новогоднего стола.

Выглядит очень вкусно

Выглядит очень вкусно

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