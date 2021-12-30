Римские свечи, ракеты и салютные батареи: какую пиротехнику покупают уфимцы и сколько она стоит

Фото: Иван ВИСЛОВ

Новый год уже совсем близко. После традиционных застолий и просмотров праздничных передач большинство уфимцев выйдут в компании родных и близких выйдут на городские улицы, чтобы пойти к кому-нибудь в гости или же просто прогуляться и приятно провести время.

Для жителей башкирской столицы администрация города подготовила условия для веселой прогулки. Главные улицы украшены яркай иллюминацией, а во многих дворах сооружены ледовые городки с горками, скульптурами, лабиринты и наряженными елками.

Также рядом с центральной городской елкой на площади перед Государственным русским драматическим театром будут организованы праздничные гуляния с обширной культурной программой. Ну и, конечно же, новогодняя ночь в Уфе никак не обойдется без салютов. Особо зрелищные пройдут на площади имени Ленина и на площади перед ДК «Моторостроитель» в Черниковке в два часа ночи.

Впрочем, у уфимцев будет возможность самостоятельно устроить пиротехническое представление, не уходя далеко от дома. Специально для них «Комсомолка» подготовила материал о том, какую пиротехнику можно приобрести в магазинах, в какую цену она обойдется и как ее следует использовать.

ЦВЕТНОЙ ДЫМ

Это те самые дымовые шашки, которые часто используют болельщики во время спортивных матчей или посетители стадионных концертов. Часто их даже используют во время фотосессий.

Метод использования очень прост: держим шашку одной рукой, а другой выдергиваем кольцо. Время действия изделия – 15-20 секунд. Помните: шашку ни в коем случае не стоит направлять в сторону человека.

Средняя цена цветного дыма довольно невысокая – 300 рублей.

БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бенгальские свечи пользуются особой популярностью в период новогодних гуляний. При поджигании изделия испускают яркие искры. Время их действия 30-90 секунд в зависимости от размера. Те, что побольше, следует использовать на открытом воздухе, поскольку крупноразмерные экземпляры могут стать причиной пожара.

Стоимость начинается бенгальских огней от 50 рублей.

ФОНТАНЫ

Фото: Евгения ГУСЕВА

Название говорит самом за себя: изделие испускает плотный столб искр. Данная пиротехника может содержать в себе несколько эффектов. Сначала идет поток огней одного цвета, а затем другого.

Часто фонтаны используют на свадебных мероприятиях, однако они приобретают популярность и во время новогодних гуляний. Данную пиротехнику следует приводить в действие только на улицы.

Стоят фонтаны довольно-таки дорого – от 1450 рублей.

ПЕТАРДЫ

Фото: Николай Александров

Идут года, а «бомбочки» до сих пор востребованы у особо озорных школьников. К счастью, сейчас прохожим внезапных хлопков теперь приходится пугаться все и реже. Продажа петард несовершеннолетним строго запрещена, и надзорные органы строго следят за исполнения возрастного ограничения.

Как рассказали в одном их уфимских магазинов, некоторые используют петарды не только для краткого зрелища, но и для практических целей. Одни прочищают взрывом трубы, а другие отпугивают бродячих животных. Ни для того, ни для другого мы настоятельно рекомендуем «бомбочки» не использовать.

Петарды – довольно дешевое удовольствие. Самые дешевые малого калибра обойдутся в 70 рублей.

РИМСКИЕ СВЕЧИ, РАКЕТЫ И САЛЮТНЫЕ БАТАРЕИ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А теперь переходим к тяжелой артиллерии. По своей сути римские свечи, ракеты и салютные батареи практически не отличаются, поскольку производят один и тот же эффект: запускают ввысь заряд, который с грохотом взрывается яркими разноцветными огнями.

Отличаются три вида пиротехники между собой количество выпускаемых зарядов, расстояние выстрела, калибром и внешней формой.

Римские свечи представляют собой длинный тонкий цилиндр, в котором помещается несколько зарядов. Из всех трех это самый бюджетный вариант.

Ракеты способны сделать всего один-два выстрела, зато это изрядно компенсируется их мощностью.

Количество залпов, производимых салютными батареями, прямо пропорционально стоимости экземпляра. Самый дорогой вариант способен выстреливать ошеломительными красочными залпами на протяжении нескольких минут.

При использовании всех трех видов салютов, следует помнить, что использовать их строго рекомендуется лишь в 30 метрах от зданий, деревьев и линий электропередач. В целях безопасности их стоит на 3/4 поместить в снег и после поджигания отойти на 15 метров. Брать приведенную в действие пиротехнику категорически нельзя.

Стоимость салютов:

Римские свечи – от 70 рублей

Ракеты – от 130 рублей

Салютные батареи – от 500 рублей