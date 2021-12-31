«Дожать» не получилось: вспоминаем главные промахи властей Башкирии в 2021 году

В уходящем году властям Уфы и Башкирии так и не удалось вытеснить из города маршрутные ПАЗики

Подходит к концу 2021 год, а это значит, что пришло время подводить итоги. «Комсомолка» уже подвела промежуточные итоги уходящего года для Башкирии в политике, светской жизни, прошлась по самым заметным событиям и вспомнила, кто из уроженцев республики нас по-настоящему удивил. На этот раз, мы предлагаем поговорить о проблемах, которые власти региона пытались решить весь год, но, по каким-то причинам, сделать этого не удалось.

Мы предлагаем свою собственную, субъективную подборку промахов городских и республиканских властей, произошедших в уходящем году. Стоит сразу отметить, что в наш список попали проблемы, которые, при должном к ним внимании, могли бы быть решены. Возможно, чиновникам попросту не хватило на них времени или концентрации. И так, начнем.

ВО ВЛАСТИ БЕТОНА

Как известно, уфимскую Набережную не критиковал только ленивый. Дорогостоящий объект, который начинали строить аж в 2014 году, сдавали по частям. Последнюю часть длинной пешеходной зоны торжественно открывали еще в августе 2020 года. Однако если приглядеться к Набережной, то критика от горожан становится вполне логичной. Там же ничего нет! И да, это не фигура речи.

Дело в том, что за все то время, пока строители укрепляли берега Белой, возводили защитные сооружения и строили бетонный каркас будущего объекта, никто и не думал, что со всем этим делать. А сейчас, когда все строительные работы фактически завершены, перед взором горожан и гостей города открывается «безжизненная» бетонная конструкция. Нет ни кафе и ресторанчиков, ни спортивных зон, ни арт-пространств, ни других развлекательных площадок. Только железо и бетон. Правда, недавно появился проект, по которому это место обретет новую жизнь.

Уфимская Набережная пока находится в запустении. Фото: Рустем Ахунов

У властей Башкирии была попытка «наполнить» Набережную содержанием, но она как-то не удалась. Да, тогда к обсуждению проектов благоустройства и «оживления» пространства подключились и местные активисты, и рестораторы, и прочие представители бизнеса. Но ситуация оказалась такова, что по Набережной в пору запускать «перекати поле» - настолько там тихо и пустынно. К счастью, наступила зима и там открыли едва ли не самый большой каток в стране.

Понятно, что не все зависит от городских и даже республиканских властей. Но, в некоторых городах, где собственная большая набережная также появилась недавно, почему-то могут похвастать этим центром притяжения. Например, Новосибирск.

ПАЗИКИ ОСТАЛИСЬ

Конфликт мэрии Уфы с частным перевозчиком Виктором Искалиным дошел до взаимных публичных обвинений

Еще одна тема, которую так и не смогли «дожать» башкирские власти в 2021 году – ПАЗики на дорогах Уфы. Напомним, еще в октябре 2018 года тогда еще врио главы республики Радий Хабиров обещал уфимцам, что скоро общественный транспорт в городе станет лучше. Также он обещал, что с маршрутов уйдут старые автобусы Павловского автозавода, а на их место придут новые и комфортабельные машины.

Так уж вышло, что самым переломным для так называемой «транспортной реформы Уфы» стал именно 2021 год. Борьба с владельцами ПАЗиков вышла на совершенно новый уровень, как например, в случае с частным перевозчиком Искалиным, чьи автобусы ходят по 272-му маршруту. Теперь на него подали в суд, а он же сам обратился к главе СКР Александру Бастрыкину.

Более того, многие уфимцы стал жаловаться на интервал движения автобусов. Происходит это, по всей видимости, из-за резкого сокращения количества транспорта. Проще говоря, откуда-то ПАЗики действительно убрали, но возместить их новыми автобусами в полной мере не смогли. В результате, состояние общественного транспорта в Уфе откатилось на многие годы назад.

Самое интересное в этой истории, что вопреки обещаниям главы Башкирии убрать ПАЗики с улиц до конца года, они продолжают курсировать по городу, пусть их и остались единицы. «Дожать» пока не получилось.

КТО БУДЕТ СТРОИТЬ

Уходящий 2021 год жителям Уфы запомнился также «обострением» на строительном рынке. Многие застройщики, годами работающие на строительстве жилых домов в башкирской столице, стали внезапно заявлять, что власти якобы оказывают на них давление. В ответ в башкирском Белом доме заявили, что создают собственную «Ассоциацию застройщиков», которая будет «играть по правилам».

Из тех конфликтов между властями и строительными компаниями, громче других обсуждали ситуацию с компаниями «ПСК-6» и «Жилстройинвест». Хотя наверняка, были и другие. И дело ведь совсем не в том, что башкирские чиновники попытались «выдавить» этих и других застройщиков из Уфы. Вопрос стоит намного шире: кто придет на их место? Пока что равноценных желающих не нашлось.

Во всей истории с «переделом» рынка строительства сразу же наметились два момента. Во-первых, через Курултай был принят региональный закон, по которому землями теперь может распоряжаться только министерство земельных и имущественных отношений. Теперь только там дают или не дают согласие продать/сдать в аренду землю под строительство многоэтажки или ТЦ. Во-вторых, в новом составе Горсовета Уфы значительно убавилось количество владельцев строительного бизнеса.

Кто теперь будет строить миллионы квадратов жилья в Уфе? Ответа нет

Ну и наконец, то тут, то там стали возникать конфликты между застройщиком и местными жителями или активистами. И власти Башкирии стали вставать на сторону простых граждан. Хотя формально, никаких законов строительные организации не нарушали.

Кто придет в Уфу строить и сдавать, как и раньше, миллионы квадратных метров жилья? В каких районах может начаться массовая стройка? Пока сложно сказать. Известно лишь, что некоторые крупные застройщики всерьез заговорили об уходе с рынка. Свято место пусто не бывает, но пока претендентов особо не видно. В этом и есть неразрешенная проблема – власти «сломали» старую систему, а новую не построили.

НЕ СПЕШИ, ГОЛОЛЕД!

В этом году, как и всегда, в декабре в Уфу пришла настоящая зима. Правда, начался последний месяц 2021 года в башкирской столице с дождей и резкого похолодания по ночам. Вот и стали уфимские улицы превращаться в один гигантский каток. В результате – сотни и тысячи травм у горожан, множество ДТП и пробки из-за этого.

Лишь через две недели после стихийного бедствия, сковавшего улицы, мэр Уфы Сергей Греков признал, что уборку города от гололеда коммунальщики провалили. А когда на Башкирию обрушился буран, оставив после себя огромные сугробы, уфимские дворники вновь не справились.

Главная претензия к городским властям у жителей Уфы состояла в количестве дворников. По мнению большинства горожан, расчистить от гололеда и снега все можно при наличии нужного количества дворников. На проблему обратил даже глава Башкирии Радий Хабиров.

ПРОВАЛ ВАКЦИНАЦИИ

Завершить нашу субъективную подборку провалов башкирских властей хотелось бы с единственной проблемы из нашего списка, которая касается абсолютно всех жителей Башкирии. В частности, именно из-за этого в республике до сих пор действуют ограничения на посещение общественных мест. Именно поэтому во всех ТЦ Уфы спрашивают на входе сертификаты о вакцинации.

Да, речь пойдет о провале вакцинации жителей Башкирии от коронавируса. Как известно, при достижении максимально высоких показателей по количеству привитых жителей, местные власти во всех странах мира, стараются отменить все ограничения. Пока этого не происходит, непривитых жителей не пускают в музеи, кинотеатры, театры, на стадионы и даже в рестораны!

Вакцинация от коронавируса в Башкирии затянулась до февраля 2022 года

По данным Минздрава Башкирии, уровень вакцинации жителей республики от ковида к середине декабря 2021 года превысил 60%. А чтобы снова начать жить нормальной жизнью без ограничений, нужно 80% привитых от «подлежащего вакцинации населения». По словам министра здравоохранения республики Максима Забелина, мы сможем достичь коллективного иммунитета от коронавируса только к февралю 2022 года. А глава региона Радий Хабиров ставил задачу сделать это к октябрю уходящего года.