Школьники-миллионеры в Уфе: партия «Новые люди» открыла бизнес-клуб молодых предпринимателей

Первое занятие уже прошло в стенах регионального штаба. С ребятами встретились начинающие предприниматели, а также бизнесмены с большим опытом.

В партии уверены, если со школьной скамьи старшеклассников обучать основам предпринимательства, их ждет успех в бизнесе. И главное, своим опытом должны делиться не педагоги-теоретики, а построившие сами свое бизнесмены.

- Мы предлагаем новый подход к обучению старшеклассников и студентов. У фонда «Капитаны», который основал наш лидер Алексей Нечаев, уже несколько лет работает программа обучения предпринимательству молодежи, - рассказал секретарь регионального отделения партии Кирилл Куликов. – Я сам являлся координатором проекта «Наставники» бизнес-факультета «Капитаны» и с уверенностью могу сказать, как важна не только теория, а практика. К примеру, за шесть месяцев практической работы в бизнес-среде наши «подопечные» знали всю цепочку: открытие фирмы, привлечение инвесторов, раскрутка проекта и прочее. Им также объясняли, с какими трудностями они могут столкнуться и как их избежать. Они стали настолько прокачены, что большая часть сумели успешно создать свой первый бизнес, который уже приносит прибыль!

Один из экспертов бизнес-клуба в Уфе – кандидат партии «Новые люди» на выборах в Госдуму Олег Исаев. Предприниматель трудится в мясоперерабатывающей компании.

- Взаимодействие с банками, работа с налоговой, привлечение инвесторов, продвижение собственных услуг и продукции – это лишь часть, о чем я успел на первой встрече рассказать молодому поколению, - рассказал Олег Исаев. - Раньше о таком обучении можно было только мечтать. Весь опыт нарабатывался путем проб и ошибок. Если бы у меня появились навыки ведения собственного дела раньше, я бы не терял столько времени.

Как ранее сообщалось, партия «Новые люди» и Всероссийский центр изучения общественного мнения озвучили результаты исследования предпринимательской активности. 60% людей хотели бы стать предпринимателями, 62% родителей – чтобы их дети стали предпринимателями. При этом 82% опрошенных считают, что российское школьное образование не готовит детей к самостоятельной жизни.

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев заявил, что необходим новый подход к обучению школьников. Это открытие центров школьного предпринимательства по всей России. Выпускники университетов должны делиться со школьниками опытом создания первого бизнеса. Наставниками готовы быть выпускники факультета бизнеса «Капитаны» в РЭУ им. Г. В. Плеханова.

- Если в стране становится больше предпринимателей, людей, у которых есть мечта и желание самореализоваться, то начинается рост экономики. А у нас пока есть только налоги и зарегулированность бизнеса. Может быть, пора чем-то помочь людям, развивающим экономику, - отмечает Алексей Нечаев.

Как сообщили в региональном отделении партии, в Уфе занятия будут проводиться еженедельно. Планируются встречи с предпринимателями, обмен опытом, практические занятия, проекты лучших получат поддержку.