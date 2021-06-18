Медики - о важном: про диспансеризацию, постковидные проблемы и рак

Здоровье - это самое важное, что есть в нашей жизни. Как сохранить его, куда и к кому обращаться, если начались какие-то проблемы - все это мы обсудили с экспертами во время круглого стола, который прошел в пресс-центре «Комсомольской правды».

По его ходу затронули важные вопросы диспансеризации и профилактики. Не обошлось и без обсуждения новой коронавирусной инфекции. Особое внимание специалисты уделили постковидной реабилитации.

ЧЕМ БОЛЕЕМ?

В 2020-м году весь мир был сфокусирован на COVID-19, а другие заболевания словно остались в тени. Изменилась ли за это время картина заболеваемости в целом?

Максим Забелин, Министр здравоохранения Республики Башкортостан

ПРО ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ: ЧТО НОВОГО

- На первом месте по-прежнему болезни системы кровообращения, онкология, чаще проявляются заболевания, связанные с новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, в лидерах остаются и другие болезни: сахарный диабет, заболевания ЖКТ, - отмечает министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин. - Но на статистику повлияли и субъективные факторы. В 2020 году на 20% реже вызывали «скорую» с жалобами на боли в сердце - люди терпели, боялись заразиться коронавирусом. Если ежегодно выявляется 13,5-14 тысяч первичных пациентов с онкологией, то в прошлом году мы «не досчитались» 2000 пациентов. Все потому что была приостановлена диспансеризация, и сами жители не обращались за помощью. Это все внесло свои коррективы.

Поэтому в 2021 году даже на федеральном уровне принято решение наверстывать упущенное в плане профилактики и раннего выявления заболеваний. И лучше всего тут работает диспансеризация.

- У нас сейчас существует несколько десятков программ, выделяются отдельные дни для прохождения диспансеризации. Например, диспансеризация выходного дня, а специально для старшего поколения есть «серебряный час» - чтобы они могли пройти врачей без лишних хлопот, - говорит министр здравоохранения РБ. -А еще сделан акцент на пациентах, которые в той или иной мере столкнулись с коронавирусной инфекцией.

А что насчет тех, кто должен был по возрасту проходить диспансеризацию в прошлом году - но не смог или побоялся идти в поликлинику?

Сара Ахтямова, главный внештатный специалист министерства здравоохранения РБ по медицинской профилактике

- Диспансеризация до 40 лет проводится раз в три года. Посчитать просто: если ваш возраст делится на 3, значит, пора проходить диспансеризацию. Те, кто перепрыгнул цифру в 40 лет, проходят диспансеризацию ежегодно, - пояснила Сара Ахтямова, главный внештатный специалист министерства здравоохранения РБ по медицинской профилактике. - Действительно, в прошлом году многие не смогли пройти диспансеризацию из-за пандемии. В этом году они могут пройти медицинский профосмотр. Он отличается тем, что в его рамках проводится меньше обследований, но и их список дополняется: измеряются биометрические показатели, рост-вес, уровень глюкозы и холестерина в крови, ЭКГ, флюорография легких, измерение внутриглазного давления и так далее.

ПОЧЕМУ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ - ЭТО ВАЖНО?

В некоторых клиниках проводится своего рода чек-ап - то есть комплексное обследование. Такое обследование можно пройти, например, в 32 поликлинике.

Алиса Мамаева, главный врач ГБУЗ РБ Поликлиника №32

- Мы ориентированы на то, чтобы в 2021 году пациенты чаще обращались на диспансеризацию. Если люди в возрасте старше 65 лет идут к врачам охотно, то пациенты в возрасте 40-64 года проходят обследования гораздо реже. Они заняты, они считают, что это для пожилых. Поэтому мы ввели чек-ап, - объяснила Алиса Мамаева, главный врач ГБУЗ РБ Поликлиника №32. - Сюда входит измерение биометрических параметров человека, глюкозы и холестерина в крови, а для тех, у кого высокие риски, проводим дополнительные исследования. И в этом году у нас больше вовлечено молодое население, чем в 2019 году. Диспансеризацию уже прошли более 64% от запланированного количества.

Почему диспансеризация так важна?

- Благодаря диспансеризации и медосмотрам мы можем избежать развития тех или иных хронических неинфекционных заболеваний, - говорит Сара Ахтямова. - В частности, речь идет о болезнях кровообращения, органов дыхания, онкологии и сахарном диабете. В нашей стране этими причинами обусловлено около 76% смертности, причем до 40% всех смертей приходится на лиц, не достигших 60 лет. Можно узнать факторы риска, пройти более детальные обследования при необходимости и получить рекомендации по ведению здорового образа жизни. Именно от этого в большей мере зависит наше здоровье. Поэтому нужно приходить в поликлинику не когда уже заболели, а с профилактической целью. Раз в год - как минимум. Хочется отметить, что с 1 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон, в соответствии с которым работник имеет право на освобождение от работы на 1 день 1 раз в 3 года, а пенсионеры и работники предпенсионного возраста - на 2 рабочих дня ежегодно для прохождения диспансеризации.

К сожалению, работающее население, как правило, мало задумывается о сохранении собственного здоровья, не обращает внимания на ранние признаки заболеваний. Решением этой проблемы, конечно как вариант, идет «диспансеризация выходного дня». Такой формат не новинка, во многих учреждениях она успешно работает. Идти в субботу в поликлинику - личное дело каждого. Люди, которые заботятся о своем здоровье, конечно, этим днем охотно пользуются, тем более в субботу, когда поликлиника мене загружена и мало очередей по кабинетам прохождения.

КАК ЗАЩИТИТЬ НАШ «ДВИЖОК»

Статистика говорит: сердечно-сосудистые заболевания «молодеют», и даже инфаркт в 30 лет - уже не такой шок. Как помогает в этом плане диспансеризация?

Ирина Николаева, главный внештатный специалист-кардиолог минздрава РБ, главный врач Республиканского кардиологического центра.

- Важно выявить заболевание на максимально ранней стадии развития, - говорит Ирина Николаева, главный внештатный специалист-кардиолог мин-здрава РБ, главный врач Республиканского кардиологического центра. - В рамках диспансеризации около 40% факторов риска развития сердечно-сосудистой патологии выявляются уже в рамках анкетирования. Далее мы измеряем артериальное давление, уровень холестерина, сахара в крови, и получаем более полную картину по развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Если, например, есть признаки атеросклероза, то уже идет второй этап обследования: УЗИ сердца и сосудов с последующим назначением препаратов или проведением высокотехнологичной операции. Чем раньше мы вмешаемся, тем дольше и лучше пациент будет жить.

Для тех, кто не знает, то вот те самые факторы риска:

- Есть моменты, на которые мы не в силах повлиять, но можем учитывать: пол (мужчины болеют чаще, а у женщин риск возрастает с климаксом), возраст, наследственность (если у одного родителя высокое давление, риск возрастает на 30%). А также влияет стрессоустойчивость, которая воспитывается с детства, - рассказывает Ирина Николаева. - Вторая группа факторов риска, те, которые мы можем изменить: это образ жизни, двигательная активность, вес. Каждый килограмм сверх нормы приводит к повышению артериального давления, и часто достаточно просто похудеть, чтобы нормализовать ситуацию. Очень важно питание: около 40% рациона - овощи и фрукты, мясо не больше 2-3 раз в неделю, рыба - чаще. Плюс продукты, содержащие калий, кисломолочные продукты вместо молока. Также нужно соблюдать питьевой режим и избегать высококалорийных газировок и фаст-фуда.

ПОЧЕМУ НИЗКАЯ СТАТИСТИКА ПО ОНКОЛОГИИ – ОПАСНО

Рак - в списке проблем №1. И статистика со снижением заболеваемости не говорит о том, что в реальности люди стали меньше болеть.

Рустем Аюпов, главный внештатный онколог минздрава РБ.

- В лидерах по-прежнему онкология легкого, молочной железы, кожи. Заболеваемость по этим видам рака может быть высокой, но выявляется на ранних стадиях, и поэтому пациенты живут долго, - рассказывает Рустем Аюпов, главный внештатный онколог минздрава РБ. - Нас не всегда понимают, когда мы говорим, что хорошо, что заболеваемость растет. Это значит, что мы раньше выявляем болезни и можем с ними бороться. Наша задача - сокращать смертность. В России сегодня средняя продолжительность жизни - 73 года, это намного ниже, чем в странах Европы или, например, в Японии.

- Люди часто замечают нехорошие симптомы, но ничего не предпринимают. Это приводит к печальным последствиям. Мы должны лучше относиться к себе и своему здоровью, потому что от этого напрямую зависит жизнь, - подчеркивает Максим Забелин. - И врачи, и пациенты должны больше ориентироваться на профилактику, на поддержание здоровья. Кроме того, хочу призвать к ответственности работодателей, которые зачастую стремятся сэкономить на профосмотрах, а в результате мы теряем людей.

КАК ВЫЯВИТЬ РАК НА РАННИХ СТАДИЯХ

Какие скрининги сейчас существуют для определения онкологии на ранних стадиях?

- В России каждый житель имеет уникальную возможность в рамках диспансеризации пройти бесплатное обследование и выявить факторы риска или уже развитие заболевания, - говорит Рустем Аюпов. - В том числе выявляются и шесть видов рака. Также сейчас официально запущеныскрининги рака шейки матки и колоректального рака. Последний у нас в Башкирии является одним из передовых скринингов в РФ. Он проводится в два этапа: на первом пациент сдает онкотест на скрытую кровь, на втором этапе - колоноскопия с использованием лучшего оборудования. И мы видим результат: количество пациентов, выявляемых на ранней стадии рака кишечника, растет. Во многих случаях рак развивается из-за полипов, это доброкачественные опухоли, которые можно удалить колоноскопическим методом.

- Мы не стоим на месте. Опыт пандемии показал, что проводимые обследования органов дыхания также позволяют выявлять рак легких, даже в отсутствие специального скрининга, - говорит министр здравоохранения Башкирии. - В следующем году мы планируем запустить скрининг рака легкого, а еще усовершенствовать скрининг рака шейки матки, он будет проводиться двухэтапно. Женщины, которые не проходят диспансеризацию, но посещают женские консультации, получат возможность пройти необходимое обследование.

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ

В программе различных частных медицинских организаций - внушительный перечень обследований, в том числе на онкологию.

Азат Назифуллин, врач-онколог клинического госпиталя «Мать и дитя».

- Для ранней диагностики у нас применяется жидкостная цитология, это усовершенствованный метод цитологии. Отличие в том, что биоматериал помещается в жидкость для транспортировки и может храниться долго. Удобно, если понадобится повторное исследование, - говорит Азат Назифуллин, врач-онколог, клинический госпиталь «Мать и дитя». - Эффективность этого метода на 90% выше, чем при классической цитологии. Этот же метод позволяет определить вирус папилломы человека, что тоже является маркером в плане развития онкозаболеваний. Также у нас применяется вакцина против вируса папилломы человека. Кроме того, мы проводим молекулярно-генетическое исследование: берется кровь у пациента или блок постоперационного материала и отправляется на анализ, в рамках которого исследуется около 100 генов, и есть широкие возможности обнаружить риск развития злокачественного заболевания. В чем плюс: пациент пришел, сдал кровь и через 21 день получил результаты по нескольким позициям. То есть можно узнать свою предрасположенность, мутации по нескольким генам.

Светлана Залкаева, врач-терапевт клинического госпиталя «Мать и дитя»

- Также у нас есть программы чек-ап, включающие ФГС и ЭГДС (под наркозом, что проще и пациенту, и доктору), УЗИ и МРТ молочных желез, МРТ с контрастированием. Благодаря таким методам у нас очень высокая выявляемость заболеваний, - подчеркивает Светлана Залкаева, врач-терапевт, клинический госпиталь «Мать и дитя».

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ПРОТИВ РАКА

Медики утверждают: в России низкая культура в плане бережного отношения к своему здоровью. Но когда человек слышит от врача то, что никому не пожелаешь, теряется: что делать? К счастью, у нас есть не только замечательные доктора, но и общественные организации, которые действительно помогают.

Александр Болонистов, генеральный директор АНО «Равное право на жизнь», председатель РО в РБ Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй».

- Наша организация занимается работой с онкобольными, мы защищаем их права, оказываем социальную помощь, консультируем, подсказываем, как правильно поступить в той или иной ситуации, - рассказывает Александр Болонистов, генеральный директор АНО «Равное право на жизнь», председатель РО в РБ Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй». - Наша задача - адаптировать человека к новым условиям жизни. Мы стараемся поддержать и помочь. У нас есть ряд программ, например, Школа пациента. В рамках курса выступают наши онкологи, рассказывают о профилактике заболеваний, о лечении и реабилитации. Также мы приглашаем представителей бюро медэкспертизы, фонда соцстрахования, минтруда, пенсионного фонда. Работаем с пациентами в отделениях, а также проводим мероприятия онлайн, в том числе с докторами федеральных центров. Мы благодарны всем, кто нас поддерживает, помогает решать проблемные вопросы. Так, например, теперь у женщин с диагнозом рак молочной железы есть возможность попасть бесплатно на две недели в санаторий Юматово в рамках реабилитации. Любую информацию о нашей работе можно найти на наших страничках в соцсетях.

ПОСТКОВИДНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Свои программы реабилитации предлагают многие частные клиники.

Альбина Ханова, врач-гематолог, кмн, терапевт, сеть клиник «МЕГИ»

В клиническом госпитале «Мать и дитя» также есть разные варианты реабилитации.- Постковидная реабилитация полагается в основном для пациентов, перенесших легочную патологию, либо неврологическую сосудистую, - рассказывает врач-гематолог, терапевт клиники «МЕГИ» Альбина Ханова. - В зависимости от осложнений рекомендуются консультации пульмонолога, физиотерапевта, невролога, а также могут подключиться психолог или психотерапевт. Проводится физлечение с электрофорезом, ультразвук и лазерная терапия, лечение в соляной шахте и курс ЛФК. Причем пациенты, которые перенесли легочную пневмонию, больше нуждаются в ЛФК, опыт показал, что бассейн и соляную шахту они хуже переносят. А дальнейшая реабилитация проходит уже дома.

- К нам поступали очень тяжелые пациенты. Например, был пациент со 100-процентным поражением легких, сейчас он уже обходится без кислородной поддержки - это для нас победа. Был пациент с тотальным поражением толстого кишечника, выписался - совершенно здоровый человек, - приводит примеры Светлана Залкаева. - Мы предлагаем программы реабилитации на дневном стационаре, в стационаре для тяжелых форм заболеваний, перенесших COVID-19, а еще можно амбулаторно проверить свое здоровье.

ПЕРЕНЕС КОВИД? ОБСЛЕДУЙСЯ

Оказывается, переболеть коронавирусом - еще не значит, что можно забыть про врачей. Напротив, лучше к ним наведываться чаще.

- Пациенты, переболевшие COVID-19, в 90% случаев имеют гипертензию, повышение артериального давления, увеличивается риск тромбофлебических осложнений, - говорит Ирина Николаева. - По новому приказу минздрава в течение полугода такой пациент должен наблюдаться у участкового терапевта, ему также назначаются антикоагулянты. Есть доказательства, что в первую очередь сама коронавирусная инфекция связана с тем, что происходят изменения в крови, в сосудах. Поэтому нужно контролировать состояние сосудов, уровень артериального давления - особенно тем, кто перенес COVID-19.

- В рамках диспансерного наблюдения проводится обследование системы кровообращения, ЭКГ и эхокардиография - как раз для того, чтобы исключить возможные последствия, - поясняет Алиса Мамаева. - Поэтому напоминаю, что каждый пациент, перенесший пневмонию, должен обратиться в поликлинику с тем, чтобы встать на диспансерное наблюдение.

- А еще у пациентов, которые легко перенесли коронавирус, в том числе у молодых, даже позже полугода часто наблюдается гиперкоагуляционный синдром со всеми вытекающими последствиями, - говорит Альбина Ханова. - Я рекомендую сдать расширенную гемостазиограмму и принять решение, обратиться к терапевту или гематологу. Это действительно бич на сегодняшний день. Лучше этот анализ сдать в течение месяца после болезни, и если есть даже незначительные повышения, то обратиться к врачу.

И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ…

Что же нужно делать, чтобы диспансеризация стала обычной практикой для каждого из нас?

- В США, например, профилактика заболеваний - это задача не только государства, но и частных клиник, и пациентских сообществ, - говорит Рустем Аюпов. - У нас же пока это на плечах государства. Я думаю, нам нужно привлечь известных людей, общественные организации, которые хотя бы информационной поддержкой помогут нам охватить профилактическими мерами большее количество людей.

- У нас, например, проводятся Дни народного здоровья, есть программа «10000 шагов» и другие. Большая пропаганда идет через СМИ, медицинское и пациентское сообщество. Мы сотрудничаем с другими министерствами и ведомствами, - говорит Максим Забелин. - Наша задача на ближайшие годы - изменить мировоззрение граждан, показать, что здоровье - ценность лично каждого из нас, и мы сами обязаны беречь его.

В завершение мероприятия министр здравоохранения поздравил с наступающим профессиональным праздником медиков Башкирии:

- Хочу поздравить наших коллег, и не только врачей, медсестер и санитарок, но также людей, которые не связаны напрямую с оказанием медпомощи, но без них никуда - это наши водители, техники, нянечки, повара, уборщики служебных помещений. Желаю всем не только здоровья, но и чтобы мы быстрее пришли к нормальному ритму работы, чтобы все мы получали удовлетворение от нашей работы.