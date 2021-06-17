Электросамокаты, аварии и детские смерти на дорогах: о чем говорил Гильмутдинов на прощальной встрече с журналистами

Бывший руководитель ГИБДД Башкирии в настоящее время готовится к выборам в Госдуму Фото: Рустем АХУНОВ

Начальник управления Госавтоинспекции республики Динар Гильмутдинов заявил об уходе своего поста. На пресс-конференции в эфире телеканала ГТРК «Башкортостан» бывший руководитель башкирской дорожной полиции побеседовал с журналистами.

Последние 30 лет Динар Гильмутдинов проработал в региональном ГИБДД. Сейчас временно исполняет обязанности главы Госавтоинспекции его заместитель – Владимир Севастьянов. Сам же бывший руководитель в настоящее время готовится к выборам в Госдуму.

Дорожной полиции Башкирии, как утверждает Динар Гильмутдинов, предстоит решить еще много задач Фото: Рустем АХУНОВ

«СИТУАЦИЯ НА ДОРОГАХ У НАС СЛОЖНАЯ»

На мероприятии Динар Гильмутдинов также рассказал о текущей ситуации на автодорогах Башкирии.

– Ситуация на дорогах у нас сложная, но мы ее исправляем. Количество ДТП сокращаем. Мы подошли к прошлогодним показателям по погибшим на дорогах. Думаю, их число будет снижаться и дальше, – отметил Динар Гильмутдинов.

Дорожной полиции, как утверждает Гильмутдинов, предстоит решить еще много задач. По его словам, в Приволжском федеральном округе в Башкирии самый высокий показатель аварийности. Но он также и отметил масштабы работы, с которыми приходится сталкиваться Госавтоинспекции. Бывший глава дорожной полиции региона заявил, что у республики самая большая протяженность автодорог в пределах страны, обширная территория, большое население, а также значительное количество населенных пунктов и транспорта.

За текущий год, как сообщил бывший глава ГИБДД республики, на территории Башкирии в результате аварий погибло 11 детей. Как подчеркнул Гильмутдинов, на сегодняшний день это самый большой показатель по стране.

Для урегулирования электросамокатного вопроса в Уфе, как считает Гильмутдинов, необходимы перемены в законодательстве Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

«МЕТОДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭЛЕКТРОСАМОКАТЧИКОВ НЕТ»

Также бывший глава ГИБДД Башкирии высказался об электросамокатах и проблемах, с которыми столкнулась Уфа в последнее время из-за возросшего количества водителей минитранспорта.

– Мы же живем в 21-м веке, в современном мире. Я тоже могу покататься, я тоже умею, себе тоже программу настроил. Это нужная вещь, современная и интересная, – отметил экс-руководитель башкирской Госавтоинспекции.

Дорожные инспекторы, по словам Гильмутдинова, могут составлять протоколы на электросамокатчиков, только когда они выезжают на проезжую часть. Иных методов административного воздействия на них, как заявил бывший руководитель регионального ГИБДД, нет.

– Для изменения ситуации в лучшую сторону необходимы перемены в законодательстве. Муниципалитетам нужно заняться обустройством специальных дорожек для минитранспортов. Меры принимать необходимо, но только не запретительные, – отметил Динар Гильмутдинов.

«Мы должны добиться того, чтобы на дорогах никто не погибал», – заявил Динар Гильмутдинов Фото: Рустем АХУНОВ

«БЕРЕГИТЕ ГИБДД»

Динар Гильмутдинов поделился своими чувствами насчет ухода с поста главы ГИБДД Башкирии и поблагодарил пешеходов и водителей республики за понимание и помощь.

– У меня большая-большая грусть. Это самое любимое мое дело, я всю жизнь мечтал быть начальником ГИБДД. Я считаю, что наши водители и пешеходы самые грамотные и профессиональные. Они никогда не боялись сказать правду в глаза. Я всегда слушал их, всю критику принимал. Если мы будем слушать друг друга и понимать, то результаты будут совсем другие. Мы должны добиться того, чтобы на дорогах никто не погибал, – заявил бывший глава ГИБДД региона.

Также Гильмутдинов рассказал, какое наставление он дал напоследок своим коллегам-автоинспекторам.

– «Берегите ГИБДД» – это главный мой девиз, который я передал всем своим сотрудникам и коллегам. Пожелал им работать 24 часа в сутки во благо людей, во благо безопасности дорожного движения. За свои 30 лет работы я видел восемь тысяч трупов на дорогах Башкирии. Любая трагедия на дороге – это трагедия для республики и страны, – заявил начальник управления Госавтоинспекции республики заявил Динар Гильмутдинов.