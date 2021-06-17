Полицейский из Башкирии оказался под следствием из-за фото в «WhatsApp»

История началась еще в начале прошлого года, но подробности раскрылись лишь недавно

На днях в МВД по Башкирии завершилась служебная проверка в отношении майора полиции, которого заподозрили в злоупотреблении и превышении полномочий. Теперь его делом займется региональный Следком, а сам страж порядка может стать фигурантом уголовного дела. Отдел собственной безопасности увидел в действиях оперативника признаки преступления. А началось все в феврале 2020 года – тогда майор отправил своему знакомому в «WhatsApp» фотографию официального документа – постановления о приостановлении предварительного следствия по уголовному делу.

Как сообщил «КП-Уфа» собственный источник в правоохранительных органах, майор с почти 20-летним стажем мог умышленно отправить фотографию документа своему знакомому, который в дальнейшем использовал снимок для шантажа. Дело в том, что полицейский изменил в документе дату так, будто постановление вышло незадолго «до». Таким образом получилось, что у выше указанного знакомого появился эксклюзивный инструмент вымогательства денег у местного бизнесмена.

История с вымогательством расследуется отдельно, но собственный источник «КП-Уфа» поделился подробностями и этой истории. Как выяснилось, в конце прошлого года в МВД по Башкирии возбудили уголовное дело в отношении уфимца, который вымогал у конкурента по строительному бизнесу 350 тысяч рублей. Для этого он использовал то самое (поддельное) постановление о приостановке расследования уголовного дела. Вот только дело было возбуждено в отношении «неустановленного лица» и вообще не факт, что предприниматель должен был стать его фигурантом.

Свои действия злоумышленник объяснял так: у него есть связи в полиции и этот документ, что на фото, может быть и уничтожен. За то, чтобы постановление осталось в силе, мужчина потребовал 350 тысяч. В итоге, полиция задержала подозреваемого в вымогательстве, а поступок майора теперь изучат в Следкоме.

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